UK: लंदन में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन, पुलिस ने 466 को किया गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

लंदन, 10 अगस्त : इजरायल के गाजा सैन्य कार्रवाई और एक प्रमुख फिलिस्तीनी एक्शन ग्रुप को बैन किए जाने के खिलाफ लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में फिलिस्तीन समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान लंदन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 466 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया. फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप' को बैन किए जाने का विरोध कर रहे 466 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. इसे लंदन के इतिहास में अब तक किसी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान सबसे बड़ी सामूहिक गिरफ्तारी बताई जा रही है. प्रदर्शनकारियों के अनुसार, यह ब्रिटिश राजधानी में किसी एक विरोध प्रदर्शन में 'अब तक की सबसे बड़ी सामूहिक गिरफ्तारी' है.

शनिवार को लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए. ये सभी गाजा के खिलाफ इजरायली हमलों का विरोध कर रहे थे. हाथों में तख्तियां और जुबान पर इजरायल विरोधी नारे थे. तख्तियों पर लिखा था- 'मैं नरसंहार का विरोध करता हूं. मैं फिलिस्तीन एक्शन का समर्थन करता हूं.' कुछ तस्वीरें और वीडियो भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किए गए. इसमें आंदोलनकारी जमीन पर बैठकर 'हैण्ड्स ऑफ गाजा' का नारा लगाते दिखे. कुछ वीडियो में पुलिस प्रदर्शनकारियों को पकड़ कर ले जाती दिखी और उनके इस एक्शन पर भीड़ चिल्ला-चिल्लाकर कह रही है, 'शर्म करो.' यह भी पढ़ें : South Korean: दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग ने कार्यस्थल पर होने वाली मौतों को कम करने के लिए दिया महत्वपूर्ण आदेश

मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस पूरे वाकये की जानकारी दी. एक बयान में कहा गया कि स्थानीय समयानुसार रात 9 बजे तक पार्लियामेंट स्क्वायर पर 'फिलिस्तीन एक्शन का समर्थन' करने के आरोप में 466 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों के अलावा और आठ गिरफ्तारियां हुईं. पांच मामले पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के भी हैं. इससे पहले भी पुलिस ने एक पोस्ट में 365 लोगों को गिरफ्तार करने की खबर साझा की थी और बताया था कि अच्छी बात ये रही कि इसमें कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ.