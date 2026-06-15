तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने किया थंपनूर बस स्टेशन का औचक निरीक्षण, परिवहन मंत्री के साथ बस में की यात्रा; VIDEO
CM VD Satheesan

तिरुवनंतपुरम. केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने राजधानी के प्रमुख थंपनूर बस स्टेशन का औचक दौरा किया. इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर उपलब्ध नागरिक सुविधाओं और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया. मुख्यमंत्री के साथ राज्य के परिवहन मंत्री सी.पी. जॉन भी मौजूद रहे. निरीक्षण के बाद दोनों नेताओं ने आम जनता की सहूलियत को समझने के लिए बस में सफर भी किया.

सुविधाओं और व्यवस्थाओं का लिया जायजा

मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने थंपनूर बस टर्मिनस पर पहुंचकर वहां यात्रियों के लिए उपलब्ध पेयजल, बैठने की व्यवस्था और स्वच्छता का बारीकी से निरीक्षण किया. उन्होंने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) के अधिकारियों से बसों के संचालन समय और यात्रियों की शिकायतों के निवारण तंत्र के बारे में जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यात्रियों की सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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परिवहन मंत्री के साथ बस में की यात्रा

बस स्टेशन परिसर का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन और परिवहन मंत्री सी.पी. जॉन ने एक आम बस में प्रवेश किया. दोनों नेताओं ने आम यात्रियों की तरह सीट पर बैठकर यात्रा की और बस सेवा के वास्तविक अनुभव को समझा. इस सफर के दौरान उन्होंने बस में मौजूद अन्य सह-यात्रियों से भी बातचीत की और सरकारी परिवहन सेवा को लेकर उनके फीडबैक और सुझावों को जाना.

सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने का लक्ष्य

इस दौरे को राज्य में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को अधिक कुशल और यात्री-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. परिवहन मंत्री सी.पी. जॉन ने कहा कि सरकार बसों की स्थिति सुधारने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री के इस औचक निरीक्षण के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों को सेवाओं में तेजी से सुधार करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.