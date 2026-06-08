Bihar Weather Update: बिहार में अगले 3-4 दिनों में और बढ़ेगा पारा; 10-11 जून से प्री-मानसून की बारिश देगी भीषण गर्मी से राहत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

पटना, 8 जून: बिहार (Bihar) के अलग-अलग भागों में इस समय मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. राजधानी पटना (Patna) सहित राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को अत्यधिक उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना (Meteorological Centre, Patna) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, आगामी तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी. इस अवधि में राज्य के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार हैं, जिससे गर्मी का प्रकोप और अधिक बढ़ेगा. यह भी पढ़ें: Maharashtra Monsoon Update: महाराष्ट्र में 15 जून से पहले भारी बारिश के आसार नहीं; मौसम विभाग और कृषि विभाग ने किसानों को दी खरीफ बुवाई टालने की सलाह

10-11 जून से सक्रिय होगा प्री-मानसून; मिलेगी राहत

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, उमस भरी गर्मी का यह दौर ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा. आगामी 10-11 जून से बिहार के मौसम में एक बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई गई है. इस दौरान राज्य भर में प्री-मानसून (Pre-Monsoon) की गतिविधियों में तेजी आएगी और गरज-चमक के साथ होने वाली वर्षा के कारण आम जनजीवन को झुलसाने वाली गर्मी से काफी राहत मिलेगी. इससे पहले, रविवार को पटना समेत प्रदेश के 22 जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी.

कैमूर में पारा 40.5 डिग्री के पार; पटना में उमस का असर

पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, कैमूर जिला 40.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा. वहीं, राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पटना तथा राज्य के दक्षिणी भागों में उमस भरी गर्मी का असर पूरी तरह बना रहेगा. हालांकि, इस दौरान सीमांचल के इलाकों (जैसे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया) में अनेक स्थानों पर तेज आंधी-तूफान और मेघ गर्जन के साथ आंधी-पानी को लेकर भी संभावना जताई गई है.

इन जिलों में शुष्क रहेगा मौसम; अरवल में 68 किमी की रफ्तार से चली हवा

विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक पटना सहित रोहतास, भभुआ, बक्सर, औरंगाबाद, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गयाजी, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, बांका, खगड़िया और भागलपुर आदि जिलों का मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा.

तेज हवाओं के रिकॉर्ड को देखें तो बीते दिनों अरवल जिले में 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और हवा की गति दर्ज की गई, जिसने स्थानीय स्तर पर पेड़ों और होर्डिंग्स को प्रभावित किया. रविवार को भी पटना और उसके आस-पास के क्षेत्रों का मौसम पूरी तरह शुष्क और गर्म बना रहा.

बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर दर्ज की गई वर्षा

भले ही रविवार को कई जिलों में मौसम शुष्क रहा, लेकिन उससे पिछले 24 घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के शेष जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई थी. आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में राजधानी पटना में 1.6 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई.

वहीं, सबसे अधिक वर्षा नवादा जिले के नारदीगंज में दर्ज की गई, जहां 64.6 मिमी भारी बारिश के कारण स्थानीय तापमान में गिरावट आई थी. मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे 10-11 जून को होने वाली मानसूनी पूर्व बारिश के दौरान आकाशीय बिजली चमकने के समय सुरक्षित स्थानों पर रहें.