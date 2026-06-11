Prithvi Shaw-Ayush Badoni Controversy: डॉ. सेजल पवार पर पृथ्वी शॉ और आयुष बडोनी को धोखा देने के आरोप, Reddit पर लीक चैट्स से सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Prithvi Shaw-Ayush Badoni Controversy

Prithvi Shaw-Ayush Badoni Controversy: डिजिटल इन्फ्लुएंसर और मेडिकल छात्रा डॉ. सेजल पवार एक बार फिर सोशल मीडिया पर भारी विवादों के घेरे में आ गई हैं. हाल ही में स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में शवों (cadavers) पर की गई टिप्पणी के बाद, अब उनके कुछ कथित निजी चैट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर लीक हो गए हैं. रेडिट (Reddit) और एक्स (X) जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहे इन संदेशों में कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों और भारतीय क्रिकेटरों के नामों का जिक्र किया गया है. हालांकि, इन वायरल चैट और संदेशों की सत्यता की किसी भी कानूनी या तकनीकी प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है.

सोशल मीडिया पर लीक सामग्री और दावे

इंटरनेट के विभिन्न गॉसिप फोरम और चर्चा समूहों पर शेयर किए जा रहे स्क्रीनशॉट में कई तरह के निजी संबंधों और कथित धोखेबाजी का दावा किया गया है. इन अपुष्ट मैसेजों के लीक होने के बाद से ही ऑनलाइन कम्युनिटीज में इस विषय पर लगातार बहस छिड़ी हुई है. इन वायरल मैसेजों में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो डॉ. सेजल पवार के व्यक्तिगत जीवन और उनके सामाजिक संपर्कों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. सोशल मीडिया पर बढ़ते दबाव के बीच सेजल पवार ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर दिया है. यह भी पढ़े: Rs 370 Biryani Row: मुंबई में ₹370 बिरयानी विवाद के बीच महिला डॉक्टर की टिप्पणी पर बवाल, पुरुष शवों के निजी अंगों पर मजाक से सोशल मीडिया में नाराजगी

पोस्ट:

My friend studies at KEM and these chats went viral in their college GC last year... Apparently she cheated on multiple guys and she uses ppl like tissue paper. https://t.co/egt6pmbyFx pic.twitter.com/xFPbDrIAAL — Lafda Enjoyer (@LafdaEnjoyerr) June 10, 2026

देखें पोस्ट:

Bro tf!!! That Sejal pawar girl had a bf named Ved and she cheated on him with Prithvi Shaw. She met ayush badoni through prithvi and then cheated on Prithvi with him. Her college friends chat got viral, where they claimed that she has cheated on different men just for fame even… pic.twitter.com/zOBTsJzrxs — ` (@worshipVK) June 11, 2026

हाई-प्रोफाइल क्रिकेटरों के नामों का उल्लेख

इस पूरे विवाद में जनता और मीडिया की दिलचस्पी तब और बढ़ गई जब लीक हुए चैट्स में भारतीय क्रिकेट जगत से जुड़े बड़े नाम सामने आए. इन सोशल मीडिया पोस्ट्स और चैट थ्रेड्स में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) और आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी आयुष बडोनी (Ayush Badoni) के नामों का बार-बार इस्तेमाल किया गया है. इंटरनेट पर किए जा रहे दावों के अनुसार, इन मैसेजों में डॉ. पवार और इन एथलीटों के बीच कथित व्यक्तिगत और सामाजिक जान-पहचान होने का संकेत दिया गया है.

सत्यता पर सवाल और खिलाड़ियों की चुप्पी

पत्रकारिता के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इन चैट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स की प्रामाणिकता को साबित करने के लिए कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है. यह भी पूरी तरह से अस्पष्ट है कि स्क्रीनशॉट में दिखने वाले प्रोफाइल वास्तव में संबंधित खिलाड़ियों के ही हैं या उनके नाम पर फर्जी अकाउंट बनाए गए थे. इस पूरे मामले और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को लेकर अब तक न तो पृथ्वी शॉ और न ही आयुष बडोनी की तरफ से कोई आधिकारिक या सार्वजनिक बयान सामने आया है.

पूर्व विवादों का संदर्भ

डॉ. सेजल पवार का नाम इस लीक चैट विवाद से ठीक पहले भी चर्चा में था. प्रणीत मोरे के एक शो के दौरान मेडिकल कॉलेज के अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने शवों के निजी अंगों को लेकर कुछ विवादित टिप्पणियां की थीं. उस वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद उन्हें नेटिजन्स के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखित और वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी. उसी विवाद के बीच अब इस नई कथित लीक चैट ने मामले को और हवा दे दी है.