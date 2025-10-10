Online Child Pornography Case: ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में दिल्ली पुलिस ने 25 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर : दिल्ली के भलस्वा डेयरी इलाके में ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Online Child Pornography Case) के एक गंभीर मामले में पुलिस ने 25 वर्षीय युवक सलमान को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई राष्ट्रीय साइबर क्राइम मॉनिटरिंग एजेंसी (NCMEC) की एक रिपोर्ट के आधार पर हुई, जिसमें भलस्वा डेयरी थाने को ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री को बनाने और उसके वितरण से जुड़ी शिकायत मिली थी. रिपोर्ट में एक टेलीग्राम मोबाइल नंबर और एक संदिग्ध उपयोगकर्ता के नाम का जिक्र था, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की.

पुलिस को 1 अक्टूबर को सूचना मिली और तुरंत आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें एसीपी विजय कुमार वत्स, डीसीपी हरेश्वर स्वामी और संयुक्त सीपी विजय सिंह के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर मनीष भाटी, एसआई महेश, एचसी मनीष और कांस्टेबल रॉबिन शामिल थे. टीम ने तकनीकी जांच और स्थानीय खोजबीन के जरिए सलमान पुत्र नूर मोहम्मद की पहचान की, जो भलस्वा डेयरी के मकान नंबर 126, कलंदर कॉलोनी में रहता है. यह भी पढ़ें :World Mental Health Day 2025: मानसिक स्वास्थ्य हमारे समग्र कल्याण का एक मूलभूत अंग; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

पुलिस ने सलमान के घर पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से एक काले रंग का वनप्लस 11आर मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसका इस्तेमाल अपराध में किया गया था. फोन को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया है. जांच में पता चला कि सलमान इस मोबाइल के जरिए संदिग्ध सामग्री का संचालन कर रहा था. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है.

इस मामले ने एक बार फिर साइबर अपराधों, खासकर बच्चों के खिलाफ अपराधों की गंभीरता को उजागर किया है. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई बच्चों की सुरक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दिखाती है. एनसीएमईसी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, जो साइबर अपराधों पर काबू पाने में उनकी सक्रियता को दर्शाता है. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर चिंता है और वे पुलिस से ऐसे मामलों में सख्ती की मांग कर रहे हैं.

पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और अंतरराष्ट्रीय साइबर एजेंसियों के साथ मिलकर और सुराग जुटाए जा रहे हैं. सलमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों को रोका जा सके. लोगों से अपील की गई है कि अगर उन्हें किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.