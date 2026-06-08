Mumbai Bus Accident: मुंबई के दादर में बेकाबू हुई बेस्ट बस, प्लाजा सिनेमा के पास 4 पैदल यात्रियों को कुचला, अस्पताल में भर्ती (Watch Video)

मुंबई बस हादसा (Photo Credits: X)

मुंबई, 8 जून: महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजधानी और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) के मध्य हिस्से में स्थित दादर (Dadar) इलाके से एक दर्दनाक सड़क हादसे (Road Accident) की खबर आई है. सोमवार को दादर के प्रसिद्ध प्लाजा सिनेमा (Plaza Cinema) के पास बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन (B.E.S.T) की एक सार्वजनिक यात्री बस अचानक बेकाबू हो गई. बस के चालक द्वारा नियंत्रण खो देने के कारण वाहन ने फुटपाथ और सड़क के किनारे चल रहे चार पैदल यात्रियों (Pedestrians) को जोरदार टक्कर मार दी. इस अचानक हुए हादसे में चारों राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई. यह भी पढ़ें: Mumbai Road Accident: मुंबई के मालाड में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बड़ा हादसा, BEST बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत

अनियंत्रित होकर पैदल यात्रियों से टकराई बस; स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू

प्रत्यक्षदर्शियों से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बेस्ट की यह बस अपने नियमित मार्ग पर जा रही थी, तभी प्लाजा सिनेमा के निकट मोड़ पर अचानक चालक का वाहन से संतुलन बिगड़ गया. अनियंत्रित हुई बस सीधे उन नागरिकों से जा टकराई जो सड़क पार कर रहे थे या किनारे से पैदल गुजर रहे थे.

टक्कर लगते ही चारों पीड़ित सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से चोटिल हो गए. दुर्घटना के तुरंत बाद आस-पास के दुकानदारों, स्थानीय निवासियों और वहां से गुजर रहे राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना देने के साथ ही लोगों ने घायलों को संभाला.

सभी घायल अस्पताल में भर्ती; पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की एक टीम और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने नागरिकों के सहयोग से चारों घायल पैदल यात्रियों को मलबे और सड़क से हटाकर तुरंत इलाज के लिए नजदीकी नागरिक अस्पताल में स्थानांतरित किया. डॉक्टरों के अनुसार, घायलों का उपचार किया जा रहा है और उनमें से कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बेस्ट बस को कब्जे में ले लिया है और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की सघन जांच कर रही है कि यह दुर्घटना बस में आई किसी तकनीकी खराबी (जैसे ब्रेक फेल होना) के कारण हुई या फिर यह चालक की किसी मानवीय लापरवाही या तेज रफ्तार का परिणाम थी. पुलिस घटना के सही क्रम को समझने के लिए प्लाजा सिनेमा के आस-पास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज खंगाल रही है.

व्यस्त क्षेत्र होने से बाधित हुआ यातायात

दादर का प्लाजा सिनेमा चौराहा मुंबई के सबसे व्यस्त और घनी आबादी वाले व्यापारिक व पारगमन केंद्रों में से एक माना जाता है. यहाँ दिन भर पैदल यात्रियों और वाहनों की भारी आवाजाही रहती है.

इस प्रमुख मार्ग पर बस हादसे के कारण कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह ठप हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. हालांकि, पुलिस और यातायात प्रबंधन कर्मियों (Traffic Police) ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क के बीच से हटाकर किनारे किया, जिसके बाद मार्ग पर वाहनों का परिचालन धीरे-धीरे सामान्य किया जा सका. पुलिस मामले में विधिक कार्यवाही आगे बढ़ा रही है.