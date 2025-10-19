Maharashtra Weather Alert: दीवाली पर बदल सकता है मौसम का मिजाज! पुणे-सतारा समेत कई जिलों में तीन दिन तक बारिश का अलर्ट

(Photo Credits IANS)

Maharashtra Weather Alert: देशभर में दिवाली की धूम मची हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में त्योहार के बीच मौसम का मिजाज बिगड़ने के आसार हैं. प्रदेश में भले ही मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र के कई जिलों में असमय बारिश और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है.

पुणे सहित इन जिलों के लिए अलर्ट

आईएमडी ने पुणे, सतारा और कोल्हापुर सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के मुताबिक, अगले तीन दिनों तक इन इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं, जिससे दिवाली की तैयारियों और समारोहों पर असर पड़ सकता है. यह भी पढ़े: UP Diwali Bonus 2025: दीवाली से पहले योगी सरकार का तोहफा, 14.82 लाख कर्मचारियों को बोनस का ऐलान

पुणे में बदला मौसम का मिजाज

शनिवार को पुणे जिले में अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आज भी बारिश के साथ बिजली चमकने की संभावना है। तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा. शाम की पूजा और पटाखों के कार्यक्रमों में उच्च आर्द्रता और रुक-रुक कर होने वाली बारिश खलल डाल सकती है.

सतारा और कोल्हापुर में भी अलर्ट

सतारा में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले के पर्वतीय इलाकों सहित पूरे क्षेत्र में येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, कोल्हापुर में भी मौसम विभाग ने इसी तरह की परिस्थितियों के बने रहने की संभावना जताई है।

सोलापुर और सांगली में फिलहाल राहत, लेकिन सतर्कता ज़रूरी

सोलापुर और सांगली में तापमान क्रमशः 34.7°C और 33.4°C रिकॉर्ड किया गया। इन जिलों में फिलहाल येलो अलर्ट नहीं है, लेकिन आईएमडी ने यहां भी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया है। ऐसे में सतर्क रहना जरूरी है.

अगले तीन दिन तक मौसम रहेगा सक्रिय

आईएमडी के अनुसार, आने वाले तीन दिनों तक पश्चिमी महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है. सोलापुर और सांगली को छोड़कर बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा.

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे दिवाली के दौरान यात्रा, बाजारों में खरीदारी और खुले में होने वाले आयोजनों में सावधानी बरतें. साथ ही, मौसम से जुड़ी अधिकारिक जानकारी और चेतावनियों पर ध्यान देते रहें.