Kanpur News: यूपी के कानपुर में हैरान कर देने वाला मामला, दामाद ने सास से रचाई शादी, सोशल मीडिया पर VIDEO वायरल

Kanpur News

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति ने अपनी ही सास के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है. इस अनोखी शादी का एक वीडियो सोमवार से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों स्थानीय अदालत परिसर में कानूनी विवाह की प्रक्रिया पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं.

कोर्ट परिसर का वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) और अन्य जगहों पर वायरल हो रहे इस वीडियो में यह अनोखा जोड़ा एक-दूसरे को वरमाला पहनाते हुए दिख रहा है. इसके साथ ही दोनों अपने हाथ में विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) लेकर तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं. स्थानीय स्तर पर यह वीडियो सामने आने के बाद से ही पूरे क्षेत्र में इस शादी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

कानपुर में हैरान कर देने वाला मामला

UP- कानपुर में एक युवक ने अपनी पत्नी को तिलांजलि देकर सासु मां के साथ सात फेरे ले लिए है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार - बेटी से शादी करने के बाद भी सास को अपना दामाद पसंद था. दोनों ने कुछ ऐसा किया कि दामाद ने बेटी को छोड़ दिया और सास से कोर्ट मैरिज कर ली. सुना है सासु मां दामाद… pic.twitter.com/zkUpyFgynN — Narendra Pratap (@hindipatrakar) June 7, 2026

लंबे समय से संपर्क में होने का दावा

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों के अनुसार, दामाद और सास कानूनी रूप से शादी के बंधन में बंधने से पहले काफी लंबे समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे. हालांकि, इस जोड़े के व्यक्तिगत इतिहास या इनके बीच संबंधों की सही टाइमलाइन को लेकर स्थानीय प्रशासन या किसी आधिकारिक प्रतिनिधि की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है.

पुलिस और कानूनी स्थिति

इस विवाह के अनोखे स्वरूप को लेकर भले ही जनता के बीच तीखी बहस छिड़ गई हो, लेकिन स्थानीय पुलिस के अनुसार अब तक इस मामले में कोई कानूनी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.