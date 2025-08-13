Kanjurmarg Road Accident: मुंबई के कांजुरमार्ग में कार की चपेट में आने से 4 साल का बच्चा गंभीर रूप से जख्मी, CCTV में हादसे का VIDEO कैद

(Photo Credits Twitter)

Kanjurmarg Road Accident: मुंबई के कांजुरमार्ग में MMRDA कॉलोनी के पास 11 अगस्त 2025 को दोपहर करीब 4 बजे एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. एक चार साल का बच्चा, जिसका नाम ओम कनोजिया है, खेलते समय एक कार की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें बच्चा कार के अगले टायर के नीचे फंसा हुआ नजर आ रहा है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कार चल रही है. इसी बीच बच्चा अनजाने में उसके सामने आ गया. वहां मौजूद लोगों ने सक्रियता दिखाई और ड्राइवर को कार पीछे हटाने के लिए कहा, जिसके बाद बच्चे को बाहर निकाला गया और तुरंत सायन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. यह भी पढ़े: Mumbai Road Accident: जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड पर गड्ढे ने ली शख्स की जान, स्कूटर से गिरने के बाद डंपर ने कुचला

CCTV में वीडियो कैद

Horrific video from Mumbai where a child came under the wheels of a four-wheeler while he was playing. The child is receiving treatment at a hospital. pic.twitter.com/xWhRN3ZQnH — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) August 13, 2025

पुलिस की कार्रवाई

कांजुरमार्ग पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि पास के सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना दर्ज हुई है, जो जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम करेगी. फुटेज में दो बच्चे सड़क पर खेलते दिख रहे हैं, तभी एक कार धीरे-धीरे नजदीक आती है और ओम कनोजिया गलती से उसके रास्ते में आ जाता है. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग बच्चे की मदद के लिए दौड़े और ड्राइवर ने कार पीछे करके बच्चे को निकालने में सहायता की.

इन धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.हादसे की परिस्थितियों को समझने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी लिए जा रहे हैं.फिलहाल बच्चे का इलाज मुंबई के सायन हॉस्पिटल में चल रहा है. जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही हैं.