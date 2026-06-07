Milan Satta Matka: मिलन सट्टा मटका सहित अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, जांच हुईं तेज

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Milan Satta Matka: अवैध सट्टेबाजी और जुए के नेटवर्क पर लगाम लगाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मिलन सट्टा मटका जैसी गतिविधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस प्रशासन ने इस अवैध सिंडिकेट को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए विशेष कमान संभाल ली है. हालिया अभियानों के तहत पुलिस की विशेष टीमों और साइबर सेल ने कई डिजिटल ऑपरेटरों और सट्टा बाजार से जुड़े एजेंटों को रडार पर लिया है. इस कदम का मुख्य उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना और समाज के कमजोर वर्गों को इस अवैध लत से बचाना है.

पुलिस प्रशासन ने संभाली कमान

बढ़ते ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क को देखते हुए पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस मामले को अपने सीधे नियंत्रण (कमान) में ले लिया है. जिला पुलिस और राज्य साइबर सेल के संयुक्त समन्वय से एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया है. यह टीम मिलन सट्टा मटका के स्थानीय संचालकों के साथ-साथ उनके ऑनलाइन सर्वर और बैंक खातों की कड़ाई से जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से संचालित इन सट्टा बाजारों के वित्तीय स्रोतों को बंद करना उनकी पहली प्राथमिकता है. यह भी पढ़े: DPBoss Satta Matka: डीपीबॉस सट्टा मटका का डिजिटल विस्तार, बढ़ते आर्थिक जोखिम और कानूनी कार्रवाई का बढ़ता दायरा

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सख्त निगरानी

पारंपरिक रूप से पर्चियों पर खेला जाने वाला सट्टा मटका अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है. मिलन डे और मिलन नाइट जैसे खेलों के परिणाम अब विभिन्न वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं. इस तकनीकी बदलाव को देखते हुए साइबर क्राइम यूनिट ने इंटरनेट पर मौजूद ऐसी दर्जनों वेबसाइटों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके साथ ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर सट्टे के नंबर और अनुमान (गेसिंग) साझा करने वाले समूहों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है.

सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

सट्टा मटका और अन्य अवैध जुआ गतिविधियों के कारण कई परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है. त्वरित कमाई के झांसे में आकर लोग अपनी मेहनत की कमाई इन अवैध खेलों में गंवा देते हैं. सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रकार के किसी भी शॉर्टकट से दूर रहें. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सट्टा खेलने और खिलाने, दोनों ही कृत्य कानूनन अपराध हैं और इसमें शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम (Public Gambling Act) के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.