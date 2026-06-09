यात्रियों के लिए खुशखबरी! रेलवे स्टेशनों पर अब खुलेंगे आधुनिक गेमिंग जोन और फन पार्क, प्रयागराज जंक्शन और अलीगढ़ से होगी शुरुआत

Prayagraj Junction

प्रयागराज. भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक और मनोरंजक बनाने के लिए लगातार नए प्रयोग कर रहा है. इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे (NCR) के प्रयागराज मंडल ने एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है. अब मंडल के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर, विशेष रूप से जहां पुनर्विकास (Redevelopment) के तहत नई इमारतों का निर्माण हो रहा है, वहां आधुनिक 'गेमिंग जोन सह फन पार्क' खोले जाएंगे. रेलवे का उद्देश्य इन स्टेशनों को केवल आवागमन का जरिया न बनाकर एक आधुनिक 'हैंगआउट जोन' के रूप में तब्दील करना है.

प्रयागराज जंक्शन पर विकसित होगा विशाल कमर्शियल हब

इस वृहद परियोजना की शुरुआत प्रयागराज जंक्शन के अलावा अलीगढ़ स्टेशन से की जा रही है. प्रयागराज जंक्शन के सिविल लाइंस स्थित सर्कुलेटिंग एरिया में लगभग 20,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में एक अत्याधुनिक 'कमर्शियल हब' विकसित किया जाएगा. इस हब को मुख्य रूप से चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों और युवाओं तक, यानी हर उम्र के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी. यहां मनोरंजन के साधनों के साथ-साथ बेहतरीन फूड कोर्ट्स भी बनाए जाएंगे. यह भी पढ़े: Prayagraj Junction Video: प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेन पकड़ते समय फिसली महिला, कांस्टेबल ने फरिश्ता बन बचाई जान; देखें वीडियो

बच्चों के लिए फन पार्क और युवाओं के लिए गेमिंग जोन

परियोजना के तहत बनने वाले 'फन पार्क' में बच्चों के मनोरंजन का विशेष ध्यान रखा गया है. यहां बच्चों के लिए आधुनिक झूले और विभिन्न प्रकार के मनोरंजक साधन उपलब्ध होंगे, जिससे स्टेशन पर ट्रेनों के इंतजार के दौरान उनका समय आसानी से कट जाएगा.

दूसरी ओर, युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए एक 'अत्याधुनिक गेमिंग जोन' स्थापित किया जा रहा है. इसमें वर्चुअल रियलिटी (VR) गेम्स, हाई-स्पीड रेसिंग सिमुलेटर और नवीनतम वीडियो गेम्स की एक विस्तृत रेंज होगी. इसके अतिरिक्त, यहाँ 'टर्फ स्पोर्ट्स' की विशेष सुविधा दी जाएगी, जहां लोग बॉक्स क्रिकेट और बैडमिंटन जैसे खेलों का आनंद ले सकेंगे.

बिना कंक्रीट निर्माण के बनेगा भव्य परिसर

रेलवे इस पूरे परिसर को 'मॉड्यूलर कियोस्क' के आधार पर तैयार करेगा. इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार का पक्का या कंक्रीट का स्थाई निर्माण नहीं किया जाएगा. मॉड्यूलर कियोस्क संरचना होने के कारण स्टेशन परिसर की मूल भव्यता और सुंदरता पूरी तरह बरकरार रहेगी. साथ ही, इससे यात्रियों के आने-जाने और उनकी सुरक्षा के लिए आवाजाही का रास्ता पूरी तरह सुगम और बाधारहित रहेगा.

पांच वर्षों के लिए होगा अनुबंध और टेंडर प्रक्रिया

प्रयागराज जंक्शन के एक हिस्से में इस सुविधा की प्रारंभिक शुरुआत पहले ही की जा चुकी है, जिसे अब बड़े पैमाने पर विस्तृत किया जा रहा है. वहीं, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन में इस सुविधा को विकसित करने के लिए आगामी 10 जून को आधिकारिक निविदा (Tender) जारी की जाएगी. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आगामी 5 वर्षों की अवधि के लिए गेमिंग जोन-सह-फन पार्क सुविधाओं की स्थापना, संचालन और रखरखाव हेतु अनुबंध (Contract) किया जाएगा.

यात्रियों के लिए यादगार बनेगा सफर: मंडल पीआरओ

प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (PRO) अमित कुमार सिंह ने योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदलना है. उन्होंने कहा कि अक्सर यात्रियों को ट्रेनों के इंतजार में लंबा समय बिताना पड़ता है, जो थकाऊ होता है. इन अत्याधुनिक सुविधाओं के शुरू होने से यात्रियों का सफर न केवल आरामदायक बल्कि यादगार भी बनेगा.

संबंधित जानकारी: भारतीय रेलवे के तहत कई प्रमुख स्टेशनों को 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के अंतर्गत अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें वाई-फाई, बेहतर खान-पान और अब मनोरंजन केंद्रों को भी प्राथमिकता दी जा रही है.