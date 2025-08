क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है? जानें ट्रंप के दावे में कितनी सच्चाई है

हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि उन्हें सुनने में आया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा है. ट्रंप ने इसे एक अच्छा कदम बताया. लेकिन क्या यह सच है? चलिए जानते हैं.

ट्रंप का दावा और भारत पर नाराज़गी

शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "मैंने सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन यह एक अच्छा कदम है."

इसके अलावा ट्रंप ने भारत की व्यापार नीतियों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भारत में टैक्स (टैरिफ) दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और भारत के बीच ज़्यादा व्यापार नहीं हो पाता.

उन्होंने इस बात पर भी नाराज़गी जताई कि भारत रूस से भारी मात्रा में हथियार और तेल खरीद रहा है, खासकर तब जब यूक्रेन में जंग चल रही है. ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाने और रूस से रिश्ते रखने पर अलग से "जुर्माना" लगाने की भी धमकी दी. एक पोस्ट में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया, "मुझे परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है. वे अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ नीचे ले जा सकते हैं."

भारत सरकार का जवाब: तेल की खरीदारी जारी है

ट्रंप के इस दावे के कुछ ही घंटों बाद भारत सरकार के सूत्रों ने स्थिति साफ़ कर दी. उन्होंने बताया कि ट्रंप का दावा गलत है. भारत की तेल कंपनियाँ रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए हैं.

Indian oil refiners continue to source oil from Russian suppliers. Their supply decisions are guided by price, grade of crude, inventories, logistics and other economic factors: Sources to ANI pic.twitter.com/BohdF8773M

— ANI (@ANI) August 2, 2025