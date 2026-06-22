Delhi Monsoon Update: मुंबई में बारिश के बीच क्या दिल्ली समेत अन्य राज्यों में जल्द रफ्तार पकड़ेगा मानसून, जानें IMD का ताजा अपडेट

Delhi Monsoon Update: मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में मानसून की शुरुआती गतिविधियों के बाद अब देश के अन्य राज्यों में भी बारिश की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, देश के कई हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल बनी हुई हैं. हालांकि, देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को मानसूनी बारिश के लिए अभी कुछ दिनों का और इंतजार करना होगा.

दिल्ली-एनसीआर में मानसून की स्थिति

दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों (NCR) में आमतौर पर मानसून जून के अंतिम सप्ताह में दस्तक देता है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस साल अनुकूल मौसमी सिस्टम की कमी के कारण दिल्ली में मानसून के आगमन में थोड़ी देरी हो सकती है. अनुमान है कि राजधानी में मानसून जुलाई के पहले सप्ताह में प्रवेश करेगा. वर्तमान में दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ हल्की धूलभरी आंधी या बहुत हल्की बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है.

इन राज्यों में तेजी से आगे बढ़ेगा मानसून

मौसम विभाग (IMD) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में माहौल पूरी तरह तैयार है. अगले 48 घंटों के भीतर मानसून महाराष्ट्र के बचे हुए हिस्सों, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और इलाकों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ सकता है. इन राज्यों में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी.

पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट

आईएमडी के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश) और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इन क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और स्थानीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम विभाग के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण उत्तर-पश्चिम भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ मैदानी इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश देखी जा सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज होगी.