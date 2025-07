Bengaluru: छिपकर ऑफिस के टॉयलेट में महिलाओं का वीडियो बनाता था इंफोसिस कर्मचारी, हुआ गिरफ्तार

बेंगलुरु में इंफोसिस के वरिष्ठ सहयोगी नागेश स्वप्निल माली को कार्यालय के शौचालय में एक महिला का कथित तौर पर गुप्त रूप से वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी को सोमवार को एक महिला कर्मचारी ने रंगे हाथों पकड़ा. पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि उसने बगल के शौचालय कक्ष में संदिग्ध गतिविधि देखी और पाया कि माली उसका वीडियो बना रहा है. महिला के शोर मचाने पर अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उसे हिरासत में ले लिया. रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों को उसके फोन पर आपत्तिजनक फुटेज मिली, जिसे बाद में मानव संसाधन कर्मियों ने महिला की मौजूदगी में डिलीट कर दिया. यह भी पढ़ें: Maharashtra Shocker: अमरावती में टीचर द्वारा ‘अपमानित’ किए जाने के बाद 10वीं के छात्र ने की आत्महत्या

पुलिस को संदेह है कि यह पहली बार नहीं है जब माली ने किसी महिला सहकर्मी की गुप्त रिकॉर्डिंग की हो. अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या और भी महिलाओं को निशाना बनाया गया था. आरोपी के मोबाइल फोन को फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेज दिया गया है ताकि डिलीट किये गए कंटेंट को फिर से प्राप्त किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि क्या अन्य कर्मचारियों को भी पीड़ित किया गया था. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी, जिसमें राम मंदिर के पास एक गेस्ट हाउस के 25 वर्षीय कर्मचारी को एक महिला के नहाते समय वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

Infosys Employee Arrested for Filming Woman in Office Washroom

Swapnil Nagesh, a Senior Associate Consultant at Infosys, has been arrested for secretly recording a female colleague inside the women’s washroom at the company’s Bengaluru campus.

Victim, noticed suspicious… pic.twitter.com/QAPxviLtFX

— Pinky Rajpurohit 🇮🇳 (@Madrassan_Pinky) July 2, 2025