Gujarat Horror: गुजरात के बनासकांठा में पति की शर्मनाक हरकत, ₹50,000 में किया पत्नी का सौदा; बेचने के बाद महिला से गैंगरेप

Gujarat Horror: गुजरात के बनासकांठा जिले में पुलिस ने एक कथित मानव तस्करी और यौन उत्पीड़न नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए महिला के पति समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है. यह चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब पुलिस एक गुमशुदगी की शिकायत की जांच कर रही थी. अधिकारियों के अनुसार, आरोपी पति ने अपनी पत्नी को 50,000 रुपये में बेचने की साजिश रची और बाद में पुलिस को गुमराह करने के लिए उसकी गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी.

गुमशुदगी की रिपोर्ट से खुला राज

यह पूरा मामला पालनपुर वेस्ट पुलिस स्टेशन का है. गणेशपुरा गांव के निवासी निकेश पटेल ने 19 मई को पुलिस से संपर्क कर दावा किया था कि उसकी पत्नी लापता हो गई है. हालांकि, जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को समझ आया कि यह शिकायत केवल जांच भटकाने और खुद पर से शक हटाने की एक सोची-समझी कोशिश थी.

डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DySP) डॉ. जिग्नेश गामित की देखरेख में चल रही जांच के दौरान निकेश पटेल के बयानों में कई विरोधाभास पाए गए, जिससे पुलिस का शक गहरा गया. कड़ी पूछताछ के बाद पटेल ने कथित तौर पर कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी को पसंद न होने के कारण अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बेचने की साजिश रची थी.

50,000 रुपये में किया सौदा

पुलिस जांच के अनुसार, निकेश पटेल ने अपने सहयोगियों संजय ठाकोर, अशोक ठाकोर और सचिन दरबार के साथ मिलकर इस पूरी वारदात की रूपरेखा तैयार की थी. उन्होंने महिला को यात्रा के बहाने बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर बंधक बना लिया और फिर अन्य आरोपियों को 50,000 रुपये में सौंप दिया.

पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन और महिला के आरोप

पति के कबूलनामे के तुरंत बाद पालनपुर वेस्ट पुलिस ने एक त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और महिला को एक गुप्त स्थान से सुरक्षित छुड़ा लिया. सुरक्षित बचाए जाने के बाद पीड़ित महिला ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया, जिसमें उसने अपने साथ हुई आपबीती का पूरा ब्यौरा दिया.

महिला ने आरोप लगाया कि बंधक बनाए जाने के दौरान उसके साथ बार-बार यौन उत्पीड़न और सामूहिक बलात्कार (गैंगरेप) किया गया. इसके अलावा, आरोपियों ने उसके सोने के गहने भी जबरन छीन लिए और बाद में उन्हें बेच दिया.

7 आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मानव तस्करी, सामूहिक बलात्कार, डकैती और आपराधिक साजिश से जुड़ी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इस अपराध में शामिल सभी सात आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि क्या इस रैकेट में कुछ और लोग भी शामिल हैं. भारत के कई हिस्सों में मानव तस्करी और जबरन बंधक बनाकर शोषण करने के मामले कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं. इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सतर्कता के कारण एक महिला की जान बचाई जा सकी.