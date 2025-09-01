Jalna Shocker: चलती बस में युवक ने खुद को लगाई आग, हुई दर्दनाक मौत; अन्य यात्रियों में फैली दहशत

Photo- @guruprasadyada5/X

Jalna Bus Accident: महाराष्ट्र (Maharashtra News) के जालना जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां सोमवार सुबह बदनापुर (Badnapur Bus Accident) इलाके में एक डबल डेकर बस में एक यात्री ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली. इस भीषण हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी सभी यात्री किसी तरह सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे. इस घटना से न सिर्फ यात्री डर गए, बल्कि इलाके में सनसनी भी फैल गई. जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब पुणे से पुसद जा रही एक ट्रैवल्स बस (Registration Number- MP 09 DP 9925) बदनापुर से गुजर रही थी. सुबह बस में सवार यात्रियों को अचानक जलने की तेज गंध महसूस हुई.

लोगों ने ध्यान दिया तो देखा कि सीट नंबर 12 पर बैठा एक व्यक्ति आग की लपटों से घिरा हुआ था. यह देखकर बस में चीख-पुकार मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

ये भी पढें: Jalna Stray Dog Attacks: दिल्ली में कुत्तों के बवाल के बीच महाराष्ट्र के जालना में आवारा कुत्तों का आतंक; एक साल में 650 लोगों को काटा

ड्राइवर ने अन्य यात्रियों की बचाई जान

बस ड्राइवर ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए बदनापुर के पास एक पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रोक दी. इस दौरान सभी यात्री आनन-फानन में बस से उतर गए और अपनी जान बचाई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक यात्री की आग में जलकर मौत हो चुकी थी. मृतक की पहचान सुनील सज्जनराव ताले (Sunil Sajjanrao Tale) के रूप में हुई, जो बुलढाणा जिले (Buldhana News) की मेहकर तहसील के अरेगांव गांव का निवासी था.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए नजदीकी ग्रामीण अस्पताल भेज दिया और मृतक के परिजनों को इस दुखद घटना की सूचना दे दी.

घटना की जांच में जुटी महाराष्ट्र पुलिस

पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सुनील ने ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाया. यह निजी कारणों से हुआ या कोई और वजह थी, इसकी जांच की जा रही है. इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं.