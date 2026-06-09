Gold Rate Today, June 9, 2026: भारी गिरावट के बाद थमी सोने की कीमत, जानें दिल्ली, मुंबई और अपने शहर में 22K और 24K के आज के ताजा रेट्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Gold Rate Today, June 9, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले सप्ताह देखी गई तेज गिरावट के बाद आज, मंगलवार 9 जून 2026 को सोने की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. शुरुआती कारोबार में सोने के भाव में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया और बाजार पुराने स्तरों को मजबूत करता नजर आया. कमोडिटी ट्रैकिंग वेबसाइट गुड रिटर्न्स के ताजा आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर 24 कैरेट शुद्ध सोने का औसत भाव 1,52,720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है. वहीं, आभूषण खरीदारों की पहली पसंद माना जाने वाला 22 कैरेट स्टैंडर्ड सोना 1,39,990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है.

प्रमुख शहरों में आज का भाव

देश के अलग-अलग राज्यों और महानगरों में स्थानीय करों और चुंगी के कारण सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखा जा रहा है. देश के प्रमुख शहरों में आज का सर्राफा भाव इस प्रकार है.

शहर/क्षेत्र 22 कैरेट सोने का भाव (₹) 24 कैरेट सोने का भाव (₹) दिल्ली 1,40,140 1,55,900 मुंबई 1,39,990 1,52,720 चेन्नई 1,41,990 1,54,900 कोलकाता 1,39,990 1,52,720 बेंगलुरु 1,39,990 1,52,720 हैदराबाद 1,39,990 1,52,720 अहमदाबाद 1,40,040 1,55,800 नोएडा / गाजियाबाद / गुरुग्राम / लखनऊ 1,40,140 1,55,900 जोधपुर / श्रीनगर 1,40,150 1,55,910

कीमतों में स्थिरता के पीछे का कारण

बाजार में आई यह स्थिरता पिछले दिनों हुई उस भारी बिकवाली के बाद देखी गई है, जिसने जून महीने में सोने के ग्राफ को पूरी तरह बदल दिया था. पिछले सप्ताह के अंत में लगातार तीन दिनों तक चली गिरावट के दौरान, 24 कैरेट सोने की कीमतों में करीब 3,490 रुपये प्रति 10 ग्राम की भारी कटौती दर्ज की गई थी, जिससे यह अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे आ गया.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अगस्त 2026 का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पिछले कारोबारी सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को 2.5 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 1,55,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था.

वैश्विक बाजार का दबाव

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि सोने पर यह दबाव वैश्विक व्यापक आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) परिदृश्य में आए बदलावों के कारण है. अमेरिका के मजबूत नॉन-फार्म पेरोल आंकड़ों और बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के चलते अंतरराष्ट्रीय हाजिर बाजार (ग्लोबल स्पॉट模块) में सोने की कीमत साल 2026 के निचले स्तर लगभग 4,330 डॉलर प्रति औंस पर आ गई थी, जिसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर पड़ा.

बाजार विशेषज्ञों ने चालू सप्ताह में निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. शुरुआती रुझान काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करेंगे. तकनीकी संकेतकों के अनुसार, घरेलू वायदा बाजार में सोने को 1,52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर तत्काल सपोर्ट मिल रहा है, जबकि ऊपरी स्तर पर 1,63,000 रुपये के पास प्रतिरोध (रेसिस्टेंस) देखा जा सकता है.