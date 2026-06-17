IND vs AFG, 2nd ODI Match Toss Winner Prediction: लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मुकाबले से पहले जानें किस टीम का पलड़ा भारी

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 2nd ODI Match Toss Winner Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे में भारतीय टीम ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. ऐसे में शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

पहले वनडे में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को हर विभाग में पीछे छोड़ दिया था. रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बल्ले से अहम योगदान दिया था, जबकि गेंदबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम सीरीज में वापसी करने और मुकाबले को बराबरी पर लाने के इरादे से मैदान में उतरेगी.

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. भारत की नजर सीरीज जीतने पर होगी, जबकि अफगानिस्तान जीत दर्ज कर सीरीज में बने रहना चाहेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारत ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है.

भारतीय टीम को रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और राशिद खान के दम पर चुनौती पेश करना चाहेगी.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच काली मिट्टी से बनी है और समय के साथ स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिल सकती है, लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल हो सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है. इस मैदान पर 250 से 280 रन का स्कोर चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है.

भारत बनाम अफगानिस्तान में कौन होगा टॉस का बॉस? (IND vs AFG Toss Winner Prediction)

भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले इस मुकाबले में टॉस अहम भूमिका निभा सकता है. इकाना स्टेडियम के हालिया रिकॉर्ड और पिच की प्रकृति को देखते हुए दोनों कप्तान पहले बल्लेबाजी करने पर विचार कर सकते हैं. टॉस पूरी तरह किस्मत का खेल है, लेकिन घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए हमारी टॉस भविष्यवाणी के अनुसार भारतीय टीम टॉस जीत सकती है. हालांकि अंतिम नतीजा मैच शुरू होने से ठीक पहले ही सामने आएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 2nd ODI Match Playing Prediction)

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सिदीकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और मोहम्मद सलीम सैफ.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.