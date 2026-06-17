IND vs AFG, 2nd ODI Match Key Players To Watch Out: लखनऊ में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी रोमांचक जंग, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 2nd ODI Match Key Players To Watch: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे में भारतीय टीम ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. ऐसे में शुभमन गिल (Shubman Gill) की कप्तानी वाली भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू
पहले वनडे में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को हर विभाग में पीछे छोड़ दिया था. रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बल्ले से अहम योगदान दिया था, जबकि गेंदबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम सीरीज में वापसी करने और मुकाबले को बराबरी पर लाने के इरादे से मैदान में उतरेगी.
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. भारत की नजर सीरीज जीतने पर होगी, जबकि अफगानिस्तान जीत दर्ज कर सीरीज में बने रहना चाहेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.
भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)
वनडे क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है.
भारतीय टीम को रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और राशिद खान के दम पर चुनौती पेश करना चाहेगी.
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (IND vs AFG Key Players To Watch)
रोहित शर्मा: टीम इंडिया के अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा शानदार लय में हैं. पिछले 10 मुकाबलों में उन्होंने 425 रन बनाए हैं. ऐसे में एक बार फिर उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी.
शुभमन गिल: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पहले वनडे में शानदार बल्लेबाजी की थी. वह इस मुकाबले में भी टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे.
अर्शदीप सिंह: भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं. पिछले 7 मुकाबलों में उन्होंने 13 विकेट हासिल किए हैं.
रहमानुल्लाह गुरबाज: अफगानिस्तान के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने पहले वनडे में शतक जड़ा था. टीम को एक बार फिर उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी.
इब्राहिम जादरान: जादरान अफगानिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल हैं. पिछले 6 मुकाबलों में उन्होंने 430 रन बनाए हैं.
राशिद खान: अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान मध्य ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. पिछले 7 मुकाबलों में उन्होंने 16 विकेट झटके हैं.
भारत की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और केएल राहुल से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.
दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और मोहम्मद नबी के प्रदर्शन पर काफी हद तक निर्भर करेगी. गेंदबाजी में राशिद खान और अल्लाह गजनफर अहम भूमिका निभा सकते हैं.
दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 2nd ODI Match Playing Prediction)
भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.
अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सिदीकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और मोहम्मद सलीम सैफ.
नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.