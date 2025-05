India vs England: बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने 15 मई को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी है. इसकी एक बड़ी वजह शेफाली वर्मा की वापसी है. जिन्होंने टी20 टीम में वापसी की है. उन्होंने डब्ल्यूपीएल 2025 (महिला प्रीमियर लीग) में दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था. जिसमें उन्होंने 152.76 की स्ट्राइक रेट से नौ मैचों में 304 रन बनाए थे. हरमनप्रीत कौर दोनों प्रारूपों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी जारी रखेंगी और शेफाली वर्मा उनकी डिप्टी होंगी. भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा पांच टी20 मैचों से शुरू होगा और उसके बाद तीन वनडे मैच खेले जाएंगे.

