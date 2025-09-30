Kal Ka Mausam, 1 October: महानवमी पर झमाझम बारिश, इन राज्यों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 1 October: भारत मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को चेतावनी जारी की है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने दो अलग-अलग कम दबाव क्षेत्रों का असर आने वाले दिनों में कई राज्यों के मौसम पर दिखेगा. इससे भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में उथल-पुथल देखने को मिलेगी. वहीं दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की प्रक्रिया फिलहाल थम गई है. मौसम विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों में ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र के कोंकण तटीय इलाके और घाटों में भारी बारिश की संभावना जताई है. आइये जानते हैं देशभर में कल मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

मानसून की वापसी के साथ ही दिल्ली में उमस भरी गर्मी ने खूब परेशान किया. हालांकि बारिश अब फिर से गर्मी से कुछ राहत देने वाली है. मौसम विभाग ने 3 अक्टूबर तक राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में लंबे समय से बारिश न होने के कारण उमस बढ़ी थी. लेकिन अब मौसम बदलने लगा है. आज कानपुर और उन्नाव में सुबह से बारिश हुई. लखनऊ में हल्की बूंदाबांदी हुई. 1 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी (मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद आदि) में गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में अगले दो दिन तक गर्मी का असर जारी रहेगा. लेकिन 2 अक्टूबर से मौसम करवट लेगा. 2 और 3 अक्टूबर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. इसके बाद 5 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में कल आसमान में बादल छाए रहेंगे. हालांकि बारिश का अनुमान कम है. हिमाचल में 4 से 6 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. 5 और 6 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है.

कल का मौसम गुजरात

सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. इसके 3 अक्टूबर तक डिप्रेशन में बदलने की संभावना है. गुजरात तट और कच्छ में भारी बारिश का अलर्ट है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों के लिए अगले 24 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में, मराठवाड़ा, नासिक, अहिल्यानगर, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर जिलों में बारिश की तीव्रता कुछ कम होने की संभावना है.

कल का मौसम ओडिशा

ओडिशा में भारी बारिश जारी है. मौसम विभाग ने बताया कि यह बारिश का दौर 3 अक्टूबर तक जारी रह सकता है. इस बीच, ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों और उत्तरी व मध्य बंगाल की खाड़ी में समुद्र अशांत रहने की संभावना है. ऐसे में मछुआरों को गहरे समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है.