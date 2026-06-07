Nagaland Dear Lottery Sambad Result Update: नागालैंड डियर लॉटरी संबाद 'डियर विश संडे' के परिणाम दोपहर 1 बजे के होंगे नतीजे घोषित, यहां देखें विजेताओं की सूची लाइव

Nagaland Dear Lottery Sambad Result Update: नागालैंड राज्य लॉटरी विभाग ने आज, 7 जून 2026 को दोपहर 1 बजे अपनी लोकप्रिय साप्ताहिक लॉटरी 'डियर विश संडे' (Dear Wish Sunday) के भाग्यशाली ड्रा के परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस साप्ताहिक लॉटरी में भाग लेने वाले देश भर के हजारों प्रतिभागी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने टिकट नंबरों का मिलान कर सकते हैं. इस खेल में पहला पुरस्कार जीतने वाले विजेता को 1 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि दी जाती है. टिकट की कम कीमत और बड़ी पुरस्कार राशि होने के कारण यह लॉटरी देश के कई राज्यों में बेहद लोकप्रिय है.

किफायती टिकट और बड़ा इनाम

डियर विश संडे साप्ताहिक लॉटरी की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम कीमत है. मात्र 6 रुपये प्रति टिकट की दर से उपलब्ध होने के कारण इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं. नागालैंड स्टेट लॉटरी संबाद श्रृंखला के तहत यह दोपहर 1 बजे होने वाला दिन का पहला मुख्य ड्रा होता है, जिसके परिणाम आते ही प्रतिभागियों के बीच उत्साह बढ़ जाता है. यह भी पढ़े: Nagaland Dear Lottery Sambad Result 2026: नागालैंड डियर लॉटरी ‘राइज मंडे’ के नतीजे घोषित, यहां देखें लकी ड्रा विजेताओं की लिस्ट

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आधिकारिक और कानूनी रूप से विनियमित

नागालैंड राज्य लॉटरी पूरी तरह से कानूनी और राज्य सरकार द्वारा विनियमित योजना है. भारत के कुछ चुनिंदा राज्यों में ही लॉटरी खेलने की कानूनी अनुमति है, जिनमें नागालैंड, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम शामिल हैं. अधिकारियों ने सभी टिकट धारकों को सलाह दी है कि वे भ्रामक जानकारियों से बचने के लिए केवल अधिकृत और आधिकारिक सरकारी पोर्टलों के माध्यम से ही अपने परिणामों का सत्यापन करें.

पुरस्कारों का वर्गीकरण

इस सरकारी लॉटरी में प्रथम पुरस्कार के अलावा कई अन्य श्रेणियों में भी नकद पुरस्कार बांटे जाते हैं. इसका ढांचा इस प्रकार है:

प्रथम पुरस्कार: 1 करोड़ रुपये (केवल एक विजेता को)

सांत्वना पुरस्कार: 1,000 रुपये (प्रथम पुरस्कार वाले नंबर की अन्य सीरीज के टिकटों के लिए)

द्वितीय पुरस्कार: 9,000 रुपये

तृतीय पुरस्कार: 450 रुपये

चतुर्थ पुरस्कार: 250 रुपये

पंचम पुरस्कार: 120 रुपये

विजेता कैसे डाउनलोड करें परिणाम सूची?

प्रतिभागी अपने ड्रा नंबर की जांच करने के लिए नागालैंड राज्य लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट nagalandlotteries.com पर जा सकते हैं. वेबसाइट के होमपेज पर दोपहर 1:00 बजे वाले ड्रा के परिणाम की पीडीएफ (PDF) फाइल उपलब्ध कराई गई है. टिकट धारक इस फाइल को डाउनलोड करके अपने टिकट की वर्णमाला श्रृंखला (Series Prefix) और अंकों का मिलान कर सकते हैं.

विजेताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यदि किसी प्रतिभागी का टिकट नंबर विजेता सूची में आता है, तो उसे अपने मूल टिकट को पूरी तरह सुरक्षित रखना होगा. फटे हुए या ओवरराइटिंग वाले टिकटों पर दावा अमान्य माना जाता है. कम मूल्य के पुरस्कारों का भुगतान सीधे अधिकृत स्थानीय लॉटरी विक्रेताओं के माध्यम से किया जा सकता है. हालांकि, प्रथम पुरस्कार या अन्य बड़े पुरस्कारों के दावे के लिए विजेताओं को सीधे नागालैंड राज्य लॉटरी निदेशालय से संपर्क करना होगा. इसके लिए मूल टिकट के साथ निर्धारित दावा फॉर्म, पासपोर्ट आकार के फोटो और वैध सरकारी पहचान पत्र (जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड) जमा करना अनिवार्य है.