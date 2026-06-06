Punjab Road Accident: पंजाब में भीषण सड़क हादसा; फिरोजपुर-फाजिल्का हाईवे पर ट्रक और पिकअप की आमने-सामने की टक्कर, 7 लोगों की मौत, 10 से अधिक घायल

प्रतीकात्मक तस्वीर 9Photo Credits: File Image)

फिरोजपुर, 6 जून: पंजाब (Punjab) के फिरोजपुर जिले (Firozpur) से एक बेहद दुखद और दर्दनाक सड़क हादसे (Road Accident) की खबर सामने आई है. शनिवार सुबह फिरोजपुर-फाजिल्का राजमार्ग (Ferozepur-Fazilka Highway) पर एक पिकअप वाहन और ट्रक के बीच हुई आमने-सामने की भीषण टक्कर में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह दुर्घटना राजमार्ग पर स्थित जंगावाला मोड़ के पास घटित हुई. पिकअप वाहन में लगभग 25 यात्री सवार थे, जो फाजिल्का के जलालाबाद से अमृतसर जिले के ब्यास की ओर जा रहे थे. यह भी पढ़ें: Mumbai Road Accident: मुंबई के मालाड में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बड़ा हादसा, BEST बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत

भीषण टक्कर के बाद मची अफरा-तफरी; स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और यात्री मलबे में फंस गए. दुर्घटना के तुरंत बाद आस-पास के स्थानीय निवासियों और वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने बिना समय गंवाए बचाव कार्य शुरू किया.

आपातकालीन सेवाओं और एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए पीड़ितों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकाला. प्रथम प्रतिक्रियादाताओं (First Responders) ने पुलिस की मदद से सभी घायलों को तुरंत पास के सिविल अस्पतालों में स्थानांतरित किया, जहां उनका उपचार जारी है.

मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका; जांच में जुटी पुलिस

अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि घायल हुए लोगों में से कुछ की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है, जिसके कारण इस हादसे में मृतकों की कुल संख्या बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. पुलिस प्रशासन ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए भेज दिया है.

घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने बचाव कार्यों का जायजा लिया और जीवित बचे लोगों को त्वरित व बेहतर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. यह भी पढ़ें: Maharashtra Road Accident: महाराष्ट्र के परभणी-पाथरी हाईवे पर बस और मोटरसाइकिल की आमने-सामने की टक्कर, 4 लोगों की मौत

कम दृश्यता या ओवरटेकिंग हो सकती है वजह; यातायात बहाल

पुलिस ने दुर्घटनास्थल की घेराबंदी कर दी है और दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए एक आधिकारिक जांच शुरू की है. प्रारंभिक जांच और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस का अनुमान है कि सुबह के समय कम दृश्यता (Low Visibility) या किसी अन्य वाहन को ओवरटेक करने के गलत प्रयास की वजह से दोनों वाहनों में आमने-सामने की भिड़ंत हुई होगी.

फिलहाल पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों और ट्रक चालक से पूछताछ कर घटनाक्रम के सही क्रम को स्थापित करने का प्रयास कर रही है. हादसे के बाद फिरोजपुर-फाजिल्का खिंचाव पर राजमार्ग यातायात कुछ समय के लिए बाधित हुआ था, लेकिन यातायात प्रबंधन कर्मियों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटाए जाने के बाद मार्ग को पूरी तरह सुचारू कर दिया गया है.