Ganesh Chaturthi 2025: मुंबई में गणेशोत्सव की धूम, उद्धव ठाकरे ने परिवार के साथ 'लालबागचा राजा' और 'मुंबइचा राजा' के किए दर्शन; देखें VIDEO

(Photo Credits Aaditya Thackeray)

Ganesh Chaturthi 2025: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी (Uddhav Thackeray) की धूम मची हुई है. हर गली, हर चौक पर बप्पा की आराधना हो रही है. इसी पावन अवसर पर शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने परिवार के साथ बप्पा के आगमन के बाद बुधवार को प्रसिद्ध गणेश मंडल 'लालबागचा राजा' (Lalbaugcha Raja) और 'मुंबइचा राजा' (Mumbaicha Raja) मंडल पहुंचकर गणपति बप्पा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की.

दर्शन का VIDEO आया सामने

गणेश दर्शन के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बड़े बेटे आदित्य ठाकरे नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि उनका छोटा बेटा तेजस ठाकरे भी इस दौरान उनके साथ मौजूद था. यह भी पढ़े: Ganesh Chaturthi 2025: गणेशोत्सव पर पुणेवासियों को बड़ी राहत, हर 3 मिनट में चलेगी METRO; दर्शन के लिए आसानी से पहुंच सकेंगे गणेश पंडाल

लालबागचा राजा के दर पर परिवार के साथ पहुंचे उद्धव ठाकरे

View this post on Instagram A post shared by Mumbaicha Raja, Ganeshgalli (@raja_mumbaicha)

देखें VIDEO:

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray along with his family visited Lalbaugcha Raja to offer prayers during Ganesh Chaturthi celebrations pic.twitter.com/HHKpDgUPaf — IANS (@ians_india) August 27, 2025

राज ठाकरे के घर ‘शिवतीर्थ’ भी पहुंचे उद्धव ठाकरे

बुधवार को ही उद्धव ठाकरे अपने परिवार सहित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे के आवास ‘शिवतीर्थ’ भी गणपति दर्शन के लिए पहुंचे. इस मुलाकात के दौरान उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ कुछ समय बिताया और फिर परिवार सहित वहां से फिर घर के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे भी मौजूद थे.

BMC चुनाव से पहले बढ़ती नजदीकियां

आगामी BMC (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) चुनावों से पहले उद्धव और राज ठाकरे के बीच बढ़ती नजदीकियां राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई हैं.

पिछले महीने करीब 20 साल बाद एक मंच पर दोनों साथ नजर आये थे

गौरतलब है कि करीब 20 साल बाद जुलाई 2025 में दोनों नेता एक साथ वर्ली में एक मंच पर नजर आए थे, जहाँ उन्होंने मिलकर राज्य सरकार द्वारा हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले का विरोध किया था। बाद में सरकार को वह फैसला वापस लेना पड़ा.