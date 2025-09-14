India vs Pakistan 6th Match, Asia Cup 2025 Scorecard: दुबई में टीम इंडिया ने पाकितान को 7 विकेट से रौंदा, सूर्यकुमार यादव ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें IND बनाम PAK मैच का पूरा स्कोरकार्ड

सूर्यकुमार यादव (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Asia Cup 2025 6th Match Scorecard Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का छठां मुकाबला आज यानी 14 सितंबर को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला गया. इस हाईवोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया (Team India) ने पाकिस्तान को सात विकेट से करारी शिकस्त दी हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan 6th Match, Asia Cup 2025 Scorecard: दुबई में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने मचाया तांडव, पाकितान को महज 127 रनों पर रोका; यहां देखें दोनों पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Indian National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आघा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 49 रन के स्कोर पर टीम के चार स्टार बल्लेबाज पवेलियन लौट गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट खोकर 127 रन बनाए. पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 40 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान साहिबजादा फरहान ने 44 गेंदों पर एक चौका और तीन छक्के लगाए. साहिबजादा फरहान के अलावा शाहीन अफरीदी ने नाबाद 33 रन बनाए.

दूसरी तरफ, टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. कुलदीप यादव के अलावा जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट चटकाए. टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 128 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया का आगाज बेहतरीन रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने महज 12 गेंदों पर 22 रन जड़ दिए. टीम इंडिया ने 15.5 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. टीम इंडिया की तरफ से कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सबसे ज्यादा नाबाद 47 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों पर पांच चौका और एक छक्का लगाया. सूर्यकुमार यादव के अलावा अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने 31-31 रन बटोरे.

वहीं, पाकिस्तान की टीम को सईम अयूब ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. पाकिस्तान की ओर से सईम अयूब ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. सईम अयूब के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

पाकिस्तान की बल्लेबाजी: 127/9, 20 ओवर (साहिबजादा फरहान 40 रन, सईम अयूब 0 रन, मोहम्मद हारिस 3 रन, फखर जमान 17 रन, सलमान आगा 3 रन, हसन नवाज 5 रन, मोहम्मद नवाज 0 रन, फहीम अशरफ 11 रन, शाहीन अफरीदी नाबाद 33 रन, सुफियान मुकीम 10 रन और अबरार अहमद नाबाद 0 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (हार्दिक पांड्या 1 विकेट, जसप्रीत बुमराह 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट, कुलदीप यादव 3 विकेट और अक्षर पटेल 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 131/3, 15.5 ओवर (अभिषेक शर्मा 31 रन, शुभमन गिल 10 रन, सूर्यकुमार यादव नाबाद रन, तिलक वर्मा 31 रन और शिवम दुबे नाबाद 10 रन.)

पाकिस्तान की गेंदबाजी: (सईम अयूब 3 विकेट).

