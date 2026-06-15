Nagaland State Lottery Result Today: नगालैंड राज्य लॉटरी डियर राइज मंडे साप्ताहिक ड्रा के परिणाम आज दोपहर 1 बजे होंगे घोषित, यहां देखें विजेताओं की सूची

Nagaland State Lottery Result Today:  नगालैंड राज्य लॉटरी विभाग द्वारा आयोजित 'डियर राइज मंडे' (Dear Rise Monday) साप्ताहिक लॉटरी ड्रा के परिणाम आज, 15 जून 2026 को दोपहर 1:00 बजे घोषित किए जाएंगे. यह ड्रा कोहिमा स्थित केंद्रीयकृत लॉटरी केंद्र में आयोजित किया जा रहा है. लॉटरी में भाग लेने वाले प्रतिभागी निर्धारित समय के बाद आधिकारिक माध्यमों से अपने परिणामों की जांच कर सकते हैं.

दोपहर 1:00 बजे होगा लाइव ड्रा

नगालैंड राज्य लॉटरी की साप्ताहिक श्रृंखला में 'डियर राइज मंडे' ड्रा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. आज दोपहर ठीक 1:00 बजे लाइव ड्रा के जरिए सभी पुरस्कार श्रेणियों के लिए विनिंग नंबर्स का चयन किया जाएगा. इस लॉटरी का मुख्य आकर्षण इसका 1 करोड़ रुपये का बंपर प्रथम पुरस्कार है, जो आज के ड्रा में किसी एक भाग्यशाली टिकट धारक को दिया जाएगा.

टिकट की कीमत और उपलब्धता

इस साप्ताहिक लॉटरी की लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी किफायती दर है. मात्र 6 रुपये के टिकट मूल्य के कारण यह आम जनता के बीच काफी प्रचलित है. जिन प्रतिभागियों ने आज के ड्रा के लिए टिकट खरीदे हैं, वे दोपहर 1:00 बजे के बाद नगालैंड राज्य लॉटरी निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत डिजिटल समाचार प्लेटफार्मों पर परिणाम देख सकते हैं.

पुरस्कार के दावे के लिए आवश्यक निर्देश

लॉटरी विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुरस्कार राशि प्राप्त करने के लिए भौतिक टिकट (Physical Ticket) का सही सलामत होना अनिवार्य है. टिकट पर कोई भी क्षति या फाड़ होने की स्थिति में पुरस्कार का दावा मान्य नहीं होगा.

विजेताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी जीत की पुष्टि के बाद जल्द से जल्द सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें. पुरस्कार राशि के दावे के संबंध में निम्नलिखित नियम लागू हैं:

  • छोटी राशि: एक निश्चित सीमा तक के पुरस्कारों का दावा क्षेत्रीय अधिकृत लॉटरी विक्रेताओं के माध्यम से किया जा सकता है.

  • बड़ी राशि (1 करोड़ रुपये): प्रथम पुरस्कार के विजेता को सीधे राज्य लॉटरी निदेशालय, कोहिमा के पास औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा.

दावा करते समय जरूरी दस्तावेज

पुरस्कार की बड़ी राशि प्राप्त करने के लिए विजेताओं को सत्यापन के दौरान मूल और क्षतिग्रस्त रहित लॉटरी टिकट के साथ कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे. इसमें आधिकारिक पासपोर्ट आकार की फोटो, प्रमाणित पता प्रमाण (Address Proof) और सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र शामिल है. विभाग ने सभी से अपील की है कि लॉटरी केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें और इसे सावधानीपूर्वक खेलें.