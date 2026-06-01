फुटबॉल क्लब की जीत के बाद पेरिस में हंगामा, 400 लोग हिरासत में

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

पेरिस सेंट-जेर्मां क्लब ने चैंपियंस लीग फाइनल में आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता है. लेकिन इसके तुरंत फ्रांस के शहरों में ऐसा हुड़दंग हुआ कि पुलिस ने 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है.फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट-जेर्मां (पीएसजी) के चैंपियंस लीग जीतने के बाद देश में ऐसा "जश्न" मनाया गया कि पुलिस को 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेना पड़ा. दरअसल, क्लब की जीत के बाद शनिवार, 30 मई की रात को पेरिस समेत देश के कई शहरों में झड़पें होने की खबरें आईं.

देश के आंतरिक मामलों के मंत्री लोरां नुनएस ने हिंसा को "पूरी तरह से अस्वीकार्य" बताया है. उन्होंने जानकारी दी कि फुटबॉल प्रशंसकों के आग लगाने और दुकानों में तोड़फोड़ करने से सात पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं. बिगड़े माहौल के बीच एक छोटे समूह ने पेरिस के एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश भी की. नुनएस ने कहा कि फ्रांस के लगभग 15 शहरों में हुड़दंग मचाया गया, जिसके बाद कार्रवाई में कुल मिलाकर लगभग 400 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इनमें से लगभग 300 लोग अकेले पेरिस में पकड़े गए.

लेकिन जीत का जश्न नहीं रुकेगा

नुनएस ने बताया कि एफिल टॉवर के पास शां द मार्स में रविवार दोपहर को टीम की जीत के लिए तय जश्न अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा. इसके बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों एलिसी पैलेस में पीएसजी टीम की मेजबानी करेंगे. हंगरी के बुडापेस्ट में शनिवार शाम खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में पेरिस सेंट-जेर्मां ने पेनल्टी शूटआउट में आर्सेनल को हराकर जीत हासिल की, जिसके तुरंत बाद पेरिस में सीटियां बजने लगीं.

शहर के पॉश इलाकों में हुड़दंग

प्रशंसकों ने पेरिस के आर्क द ट्रिओम्फ स्मारक के पास के रास्तों पर मार्च किया, जिसमें कुछ लोगों ने फ्लेयर्स जलाए और कारों के हॉर्न बजाए. मुख्य मार्ग शांस-एलीजे पर लगभग 20,000 लोग जुटे थे, जिन्हें नियंत्रित करने में पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी. पेरिस पुलिस ने कहा कि छोटे-छोटे समूहों ने अलग-अलग जगहों पर अशांति पैदा की, जिनमें से कुछ ने दुकानों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी. कारों को भी आग के हवाले कर दिया गया. पुलिस ने कहा कि शहर के पॉश इलाके- आठवें डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश करने वालों को तितर-बितर कर दिया गया.

पिछले साल मई में पीएसजी क्लब के पहला चैंपियंस लीग खिताब जीतने के बाद पेरिस में 201 लोग घायल हो गए थे और पुलिस ने पूरे फ्रांस में 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था.