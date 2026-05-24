Pakistan Train Blast: पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा धमाका, सैन्य ट्रेन पर आतंकी हमले में 24 लोगों की मौत, 50 से अधिक घायल (Watch Video)
Pakistan Train Blast

Pakistan Train Blast Video: पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक बड़ा आतंकी हमला सामने आया है. यहां चमन फाटक इलाके के पास रेलवे ट्रैक के करीब हुए एक शक्तिशाली बम विस्फोट में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस विस्फोट का मुख्य निशाना वहां से गुजर रही एक ट्रेन थी, जिसमें सैन्य कर्मी सवार थे. धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गूंज दूर तक सुनाई दी.

भारी नुकसान और इमारतों के शीशे टूटे

प्रांतीय पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रेलवे ट्रैक के पास हुए इस ब्लास्ट के प्रभाव से गुजर रही सैन्य ट्रेन का एक हिस्सा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया. इसके अलावा, विस्फोट स्थल के पास पार्क किए गए कम से कम 10 वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गए. धमाके की तीव्रता के कारण आसपास की कई इमारतों और घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल पैदा हो गया.

क्वेटा में  सैन्य ट्रेन पर आतंकी हमला

अस्पतालों में इमरजेंसी लागू, बचाव कार्य जारी

घटना के तुरंत बाद बलूचिस्तान के सुरक्षा बलों और बचाव दलों ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है. राहत और बचाव अभियान को तेजी से चलाने के लिए क्वेटा के सभी सरकारी अस्पतालों में आपातकाल (Emergency) घोषित कर दिया गया है. घायल नागरिकों और सैन्य कर्मियों के इलाज के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों, सर्जनों और सहायक कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर बुलाया गया है. कई घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण मृतक संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

एहतियातन ट्रेन सेवाएं रोकी गईं, सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर

हादसे के बाद रेलवे प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए क्वेटा मुख्य रेलवे स्टेशन पर पेशावर जाने वाली 'जाफर एक्सप्रेस' को रोक दिया है. प्रांतीय गृह मंत्री के प्रवक्ता बाबर यूसुफजई ने मीडिया को बताया कि सभी संबंधित सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. प्रवक्ता ने आम जनता से भी अपील की है कि वे विस्फोट स्थल के पास भीड़ न लगाएं, ताकि एम्बुलेंस और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही में कोई बाधा उत्पन्न न हो.

बलूचिस्तान में पुराना उग्रवाद और जांच शुरू

बलूचिस्तान प्रांत लंबे समय से उग्रवाद और अलगाववादी हिंसा से प्रभावित रहा है. इस क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न प्रतिबंधित और अलगाववादी समूह अक्सर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों, सैन्य ठिकानों और सरकारी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाते रहते हैं. फिलहाल किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. पुलिस और बम निरोधक दस्ता (BDDS) इस बात की जांच कर रहा है कि विस्फोट के लिए किस तरह के विस्फोटक उपकरण (IED) का इस्तेमाल किया गया था और इसे कैसे अंजाम दिया गया.