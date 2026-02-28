US‑Israel Joint Attack on Iran: ईरान पर इजरायल-अमेरिका का एक साथ मिसाइल हमला, अटैक के बीच ट्रंप की चेतावनी, 'हथियार छोड़ो, वरना मौत पक्की'

(Photo Credits Twitter)

US‑Israel Joint Attack on Iran: दुनिया में एक बार फिर से जंग जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं. ईरान से भविष्य में होने वाले संभावित खतरे के मद्देनजर इजरायल ने शनिवार को उस पर मिसाइल दाग दी. वहीं, एक अमेरिकी अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि अमेरिका इस हमले का हिस्सा बना और इसके अलावा हमले भी कर रहा है.

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि अमेरिका और इजरायल ने मिलकर शनिवार को ईरान पर हमला किया. इसके साथ ही आठ महीने में दूसरी बार ईरान में युद्ध छिड़ गया है. इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने हमले की घोषणा करते हुए इजरायल के सभी इलाकों में तुरंत इमरजेंसी लागू करने का ऐलान कर दिया. एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने हमले में हिस्सा लिया और हमले भी कर रहा था. यह भी पढ़े: US-Iran Tensions: अमेरिका-ईरान तनाव को लेकर यूरोपीय देशों का अलर्ट जारी, अपने नागरिकों से की मिडिल ईस्ट छोड़ने की अपील

डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस साल की शुरुआत से ही कह रहे थे कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियारों को लेकर अपनी जिद नहीं छोड़ता है, तो हमले होंगे. ट्रंप ने बार-बार ईरान को चेतावनी दी कि अगर वह अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ता है, तो उसे मिलिट्री एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 17 फरवरी को कहा था कि दो राउंड की बातचीत में तेहरान के ऑफर अमेरिका की शर्तों से मेल नहीं खा रहे.

ईरान के शीर्ष अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि देश किसी भी हमले का जवाब देगा और छोटा सा हमला भी पूरे इलाके में जंग शुरू कर सकता है। ईरान ने यह भी बार-बार कहा है कि वह डिप्लोमेसी, कूटनीति और जंग, हर तरह से मामले को सुलझाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

अमेरिकी सेना की ओर से की गई कार्रवाई की पुष्टि करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आठ मिनट का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ट्रंप ने सीधे ईरान की सुरक्षा व्यवस्था के सदस्यों को संबोधित किया, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी), आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस शामिल थे.

उन्होंने कहा, "इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के मेंबर्स, आर्म्ड फोर्सेज और सभी पुलिस वालों से मैं कहता हूं कि आपको अपने हथियार डाल देने चाहिए और पूरी इम्यूनिटी लेनी चाहिए, वरना आपको पक्की मौत का सामना करना पड़ेगा. अपने हथियार डाल दो.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी जनता को भी एक संदेश जारी किया, जिसमें उनसे स्ट्राइक के दौरान घर के अंदर रहने की अपील की. इसके साथ ही सैन्य कैंपेन को राजनीतिक बदलाव का रास्ता बताया. उन्होंने कहा, "ईरान के महान और गर्वित लोगों से, मैं आज रात कहता हूं कि आपकी आजादी का समय आ गया है। सुरक्षित रहें. अपना घर न छोड़ें.बाहर बहुत खतरा है। हर जगह बम गिरेंगे.

ट्रंप ने आगे कहा, "जब हमारा काम हो जाए तो अपनी सरकार संभाल लेना. यह आपकी होगी. शायद पीढ़ियों के लिए यह आपका एकमात्र मौका होगा.