Meta Layoff Email Full Text: मेटा में बड़ी छंटनी, सुबह 4 बजे ईमेल भेजकर 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, अब AI पर फोकस करेगी कंपनी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Meta Layoff Email Full Text: सोशल मीडिया दिग्गज मेटा (Meta) ने वैश्विक स्तर पर अपने कार्यबल में लगभग 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए करीब 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. बुधवार सुबह 4 बजे प्रभावित कर्मचारियों के इनबॉक्स में आए एक आधिकारिक ईमेल के जरिए उन्हें इस फैसले की जानकारी दी गई. इस ईमेल में स्पष्ट लिखा था कि पुनर्गठन के तहत उनकी भूमिका को समाप्त कर दिया गया है. इसके साथ ही कंपनी ने 7,000 से अधिक अन्य कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी टीमों में स्थानांतरित करने की भी घोषणा की है.

सुबह 4 बजे ईमेल और सिस्टम एक्सेस बंद

मेटा प्रबंधन द्वारा भेजे गए इस ईमेल की भाषा बेहद औपचारिक और शांत थी, लेकिन इसने हजारों कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया. ईमेल में लिखा था, "दुर्भाग्य से, आज के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में आपकी भूमिका को समाप्त कर दिया गया है. यदि आप पहले से ही कार्यालय में हैं, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी डेस्क से व्यक्तिगत सामान इकट्ठा करें और घर लौट जाएं."

ईमेल मिलते ही प्रभावित कर्मचारियों के कार्यालय आईडी बैज निष्क्रिय कर दिए गए और आंतरिक प्रणालियों (Internal Systems) तक उनकी पहुंच तुरंत हटा दी गई. कंपनी ने कर्मचारियों को सूचित किया है कि वे एक घंटे के भीतर मेटा के एलुमनाई पोर्टल (Alumni Portal) पर जाकर अपनी विच्छेद राशि (Severance Pay) और अन्य लाभों की जानकारी ले सकते हैं.

वित्तीय पैकेज और अन्य सुविधाएं

नौकरी से निकाले गए नियमित कर्मचारियों (FTE) के लिए मेटा ने एक विच्छेद पैकेज (Severance Package) की घोषणा की है. इसके तहत प्रभावित कर्मचारियों को 16 सप्ताह का मूल वेतन दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, कंपनी में उनके द्वारा काम किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए दो अतिरिक्त सप्ताह का वेतन भी जोड़ा जाएगा.

18 महीनों तक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करेगी

मेटा ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अगले 18 महीनों तक कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (COBRA) का भुगतान करेगी. इसके अलावा, कर्मचारियों को उनके निहित स्टॉक अनुदान (Vested Stock Grants) और ली हेचट हैरिसन (LHH) के माध्यम से तीन महीने की बाहरी नौकरी खोज सहायता भी प्रदान की जाएगी.

एच-1बी वीजा धारकों के लिए बढ़ा संकट

इस छंटनी का सबसे बड़ा असर विदेशी कर्मचारियों, विशेषकर एच-1बी (H-1B) वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे भारतीय टेक प्रोफेशनल्स पर पड़ने की आशंका है. अमेरिकी नियमों के अनुसार, नौकरी जाने के बाद ऐसे वीजा धारकों के पास देश में रहने और नई नौकरी तलाशने के लिए केवल 60 दिनों का ग्रेस पीरियड होता है.

मेटा ने कहा है कि एलुमनाई पोर्टल पर अप्रवासन मार्गदर्शन (Immigration Guidance) और संबंधित लॉ फर्मों के संपर्क विवरण उपलब्ध कराए गए हैं ताकि प्रभावित विदेशी कर्मचारी कानूनी सलाह ले सकें.

AI में भारी निवेश बना छंटनी का कारण

मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्क जुकरबर्ग ने कर्मचारियों को भेजे एक आंतरिक मेमो में इस फैसले पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा, "उन लोगों को अलविदा कहना हमेशा दुखद होता है जिन्होंने हमारे मिशन और इस कंपनी को बनाने में योगदान दिया है. मैं इस निर्णय के बोझ को महसूस करता हूं."

जुकरबर्ग ने यह भी संकेत दिया कि इस साल आगे किसी बड़े पैमाने पर छंटनी की उम्मीद नहीं है. कंपनी ने इस कदम को अपनी दक्षता बढ़ाने और एआई (AI) क्षेत्र में किए जा रहे भारी निवेश को संतुलित करने का हिस्सा बताया है. गौरतलब है कि मेटा ने इस वर्ष के लिए अपना पूंजीगत व्यय 125 बिलियन डॉलर से 145 बिलियन डॉलर के बीच अनुमानित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से भी अधिक है.