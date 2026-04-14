एमएस धोनी की पत्नी साक्षी ने बेटी जीवा के साथ शिरडी में किए साईं बाबा के दर्शन, मेडिकल फंड में दान किए 7 लाख रुपये (Watch Video)

साक्षी धोनी अपनी बेटी ज़िवा के साथ (Photo Credits: X/@WorshipDhoni)

शिरडी: आईपीएल 2026 (IPL 2026) के रोमांच के बीच, पूर्व भारतीय कप्तान (Former Indian Captain) एमएस धोनी (MS Dhoni) की पत्नी साक्षी धोनी (Sakshi Dhoni) और उनकी बेटी जीवा धोनी (Ziva Dhoni) मंगलवार, 14 अप्रैल को शिरडी (Shirdi) पहुँचीं. माँ-बेटी की इस जोड़ी ने विश्व प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर (Sai Baba Temple) में दर्शन किए और विशेष पूजा-अर्चना की. यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब एमएस धोनी अपनी चोट (इंजरी) से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और आईपीएल के शुरुआती मैचों से बाहर चल रहे हैं. यह भी पढ़ें: Will MS Dhoni Play Today: क्या कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आज मैदान में उतरेंगे एमएस धोनी? जानें अपडेट

समाधि मंदिर में आरती और विशेष सम्मान

साक्षी और जीवा ने दोपहर की पारंपरिक आरती में भाग लिया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. मंदिर पहुंचने पर साईं बाबा संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरख गाडिलकर और उप कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे ने उनका स्वागत किया. संस्थान की ओर से साक्षी को सम्मानित करते हुए उन्हें पारंपरिक शॉल और साईं बाबा की एक मूर्ति भेंट की गई.

एमएस धोनी की पत्नी साक्षी ने बेटी जीवा के साथ शिरडी में किए साईं बाबा के दर्शन

MS Dhoni’s family at the Sai Baba Temple, Shirdi ♥️ pic.twitter.com/jYPBKMIOup — ` (@WorshipDhoni) April 14, 2026

मेडिकल फंड के लिए 7 लाख रुपये का दान

दर्शन और पूजा के बाद, साक्षी धोनी ने मंदिर परिसर स्थित दान कार्यालय में जाकर साईं बाबा संस्थान के मेडिकल फंड के लिए 7 लाख रुपये की राशि दान की. मीडिया से बातचीत के दौरान साक्षी ने बताया कि शिरडी के साथ उनका जुड़ाव दशकों पुराना है और वे यहाँ आकर हमेशा शांति महसूस करती हैं. यह भी पढ़ें: MS Dhoni Injury: चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए बड़ा झटका, IPL 2026 से दो हफ्ते के लिए बाहर हुए महेंद्र सिंह धोनी, CSK ने जारी किया आधिकारिक बयान

धोनी की फिटनेस पर टिकी हैं प्रशंसकों की निगाहें

साक्षी का यह आध्यात्मिक दौरा धोनी की फिटनेस को लेकर चल रही चिंताओं के बीच हुआ है. 44 वर्षीय दिग्गज खिलाड़ी 'कफ स्ट्रेन' (पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव) के कारण आईपीएल 2026 के पहले चार मैचों में नहीं खेल पाए हैं.

चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में धोनी को नेट प्रैक्टिस करते हुए देखा गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक विकेटकीपिंग शुरू नहीं की है. इसी फिटनेस समस्या के कारण, वे आज रात कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ होने वाले महत्वपूर्ण मुकाबले में भी चेन्नई सुपर किंग्स की अंतिम एकादश (XI) का हिस्सा नहीं हैं.

धोनी के प्रशंसक उम्मीद कर रहे हैं कि साईं बाबा के आशीर्वाद और उनकी रिकवरी के बाद वे जल्द ही मैदान पर वापसी करेंगे.