South Korea vs Czechia Live Streaming: आज फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया और चेकिया के बीच होगी टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें मुकाबला

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Korea National Football Team vs Czechia National Football Team, FIFA World Cup 2026 Live Streaming And Telecast Details: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण कोरिया और चेकिया (South Korea vs Czechia) की टीमें अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला आज यानी 12 जून को ग्वाडलाहारा स्टेडियम (Guadalajara Stadium), जापोपान में खेला जाएगा. भारतीय समयानुसार मैच सुबह 7:30 बजे शुरू होगा. दक्षिण कोरिया लगातार 11वीं बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहा है, जबकि चेकिया 20 साल बाद विश्व कप के मंच पर वापसी कर रही है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है. यह भी पढ़ें: FIFA World Cup Records: फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ियों की सूची, लियोनल मेसी के पास इतिहास रचने का मौका

दक्षिण कोरिया एशिया की सबसे सफल फुटबॉल टीमों में से एक है और यह उसका 12वां फीफा विश्व कप होगा. टीम के पास कप्तान सोन ह्युंग-मिन, ली कांग-इन और ह्वांग ही-चान जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं. दूसरी ओर चेकिया की टीम अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के मिश्रण के साथ मैदान में उतरेगी. दोनों टीमों की नजर टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत पर होगी.

दक्षिण कोरिया बनाम चेकिया मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (South Korea vs Czechia Match Date And Venue)

दक्षिण कोरिया और चेकिया के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला आज यानी 12 जून को ग्वाडलाहारा स्टेडियम, जापोपान में भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत में दक्षिण कोरिया बनाम चेकिया मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (South Korea vs Czechia Live TV Channel Telecast In India)

भारत में दक्षिण कोरिया और चेकिया के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले का सीधा प्रसारण Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD चैनलों पर देखा जा सकता है.

भारत में दक्षिण कोरिया बनाम चेकिया मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch South Korea vs Czechia Live Streaming In India)

भारत में दक्षिण कोरिया और चेकिया के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग ZEE5 ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए दर्शकों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

दोनों टीमों के स्क्वाड पर एक नजर

दक्षिण कोरिया: जो ह्योन-वू, किम सियोंग-ग्यू, सॉन्ग बम-क्यून, किम मिन-जे, ली हान-बियोम, पार्क जिन-सियोब, सियोल यंग-वू, किम मून-ह्वान, यांग ह्योन-जून, ह्वांग इन-बियोम, बे जून-हो, ह्वांग ही-चान, ली कांग-इन, ली जे-सुंग, ओह ह्योन-ग्यू, सोन ह्युंग-मिन और चो ग्यू-सुंग.

चेकिया: लुकास हॉर्निसेक, मतेज कोवार, जिंद्रिच स्तानेक, व्लादिमीर कूफाल, डेविड डौडेरा, टोमास होलेस, रॉबिन हरानाच, स्टेपन चालूपेक, डेविड जुरासेक, लाडिस्लाव क्रेजची, यारोस्लाव ज़ेलेनी और डेविड ज़िमा.

गोलकीपर: लुकास हॉर्निसक, मतेज कोवर, जिंदरिच स्टैनक.

फॉरवर्ड: टॉमस चोरी, एडम ह्लोज़ेक, मोजमीर चिटिल, जान कुचटा, पैट्रिक स्किक.

नोट: दक्षिण कोरिया राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम चेकिया राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के इस मुकाबले की लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.