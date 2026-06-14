Qatar vs Switzerland, FIFA World Cup 2026 Live Score Update: कतर और स्विट्जरलैंड के बीच खेला जा रहा हैं हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Qatar National Football Team vs Switzerland National Football Team, FIFA World Cup 2026 Live Score Update: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कतर और स्विट्जरलैंड (Qatar vs Switzerland) की टीमें अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला आज यानी 14 जून को लेवीज़ स्टेडियम (Levi's Stadium), सांता क्लारा में खेला जा रहा हैं. भारतीय समयानुसार मैच रात 12:30 बजे से खेला जा रहा हैं. कतर की टीम 2022 विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वापसी की उम्मीद के साथ मैदान में उतरी है, जबकि स्विट्जरलैंड की टीम अपने शानदार क्वालिफाइंग अभियान के दम पर इस मुकाबले में फेवरेट मानी जा रही है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है. यह भी पढ़ें: AUS-W vs SA-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 3rd Match Live Streaming In India: आज महिला टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने होंगी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

कतर की टीम के पास अकरम अफीफ, अल्मोएज अली और हसन अल-हैदोस जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं. टीम अपने स्टार खिलाड़ियों के दम पर बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगी. दूसरी ओर स्विट्जरलैंड की टीम में ग्रेनिट झाका, डेनिस जकारिया, ब्रेल एम्बोलो और मैनुअल अकांजी जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. स्विट्जरलैंड ने विश्व कप क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन किया था और टीम इस फॉर्म को टूर्नामेंट में भी बरकरार रखना चाहेगी. दोनों टीमों की नजर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने पर होगी.

कतर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम स्विट्जरलैंड राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Qatar National Football Team vs Switzerland National Football Team Match Scorecard)

कतर और स्विट्जरलैंड के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला आज यानी 14 जून को लेवीज़ स्टेडियम, सांता क्लारा में भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से खेला जा रहा हैं. भारत में कतर और स्विट्जरलैंड के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले का सीधा प्रसारण Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD चैनलों पर देखा जा सकता है. इसके अलावा भारत में कतर और स्विट्जरलैंड के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग ZEE5 ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए दर्शकों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

नोट: कतर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम स्विट्जरलैंड राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के इस मुकाबले की लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.