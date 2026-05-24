फीफा वर्ल्ड कप 2026: शकीरा ने रिलीज किया आधिकारिक एंथम 'दाई दाई', बूर्ना बॉय के साथ जमाया रंग

फीफा वर्ल्ड कप 2026 को लेकर दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया है. पॉप स्टार शकीरा ने इस महाकुंभ के लिए तैयार किया गया आधिकारिक एंथम 'दाई दाई' (Dai Dai) रिलीज कर दिया है. इस हाई-एनर्जी ट्रैक में उनके साथ नाइजीरियाई एफ्रोबीट्स कलाकार बूर्ना बॉय (Burna Boy) भी सुर से सुर मिलाते नजर आ रहे हैं. सोनी म्यूजिक लैटिन के सहयोग से जारी किए गए इस गाने के म्यूजिक वीडियो ने इंटरनेट पर आते ही धूम मचा दी है. इसमें खेल और संगीत के इस अनूठे संगम को बेहद भव्य तरीके से पेश किया गया है.

वीडियो में मेस्सी और एम्बापे सहित कई दिग्गजों के कैमियो

हैना लक्स डेविस द्वारा निर्देशित इस म्यूजिक वीडियो की शुरुआत काफी दमदार तरीके से होती है. इसमें दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर्स जैसे लियोनेल मेस्सी, किलियन एम्बापे, एर्लिंग हालैंड, अल्फांसो डेविस और जमाल मुसियाला मैदान पर बच्चों के साथ "वी आर रेडी" (हम तैयार हैं) कहते हुए नजर आते हैं. वीडियो की शुरुआत में जैसे ही मेस्सी गेंद को हवा में किक करते हैं, शकीरा की जादुई आवाज स्क्रीन पर गूंजने लगती है. शकीरा ने इस गाने में पेले, माराडोना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेस्सी जैसे फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों (GOATs) का नाम भी शामिल किया है.

We’re Ready! The official video for DAI DAI, the FIFA World Cup Official 2026 song is here! ⚽️🐺 @burnaboy https://t.co/8beSisvEF2 A big thank you to Leo Messi, Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr, Rodri, Takefusa Kubo, Santiago Giménez, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian… pic.twitter.com/vbNJY8CniO — Shakira (@shakira) May 23, 2026

संगीत के साथ सामाजिक सरोकार का जुड़ाव

यह एंथम केवल फुटबॉल के जश्न तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका एक सामाजिक उद्देश्य भी है. यह गाना 'फीफा ग्लोबल सिटिजन एजुकेशन फंड' के समर्थन में रिलीज किया गया है. इस फंड का लक्ष्य टूर्नामेंट के अंत तक 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है, ताकि दुनिया भर के वंचित comunidades के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और फुटबॉल के अवसर मिल सकें. शकीरा इस गाने से मिलने वाली अपनी रॉयल्टी को इसी फंड में दान कर रही हैं, और सोनी म्यूजिक ने भी इस पहल में शुरुआती आर्थिक योगदान देने की घोषणा की है.

वर्ल्ड कप फाइनल में इतिहास रचेंगी शकीरा

फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार फाइनल मैच के दौरान एक भव्य 'हाफटाइम शो' का आयोजन किया जाएगा. 19 जुलाई 2026 को होने वाले इस फाइनल मुकाबले के हाफटाइम शो में शकीरा मुख्य कलाकार के रूप में अपनी परफॉर्मेंस देंगी. इस ऐतिहासिक लाइव इवेंट का निर्माण 'ग्लोबल सिटिजन' द्वारा किया जा रहा है और कोल्डप्ले के क्रिस मार्टिन इसे क्यूरेट कर रहे हैं. शकीरा के साथ इस शो में मैडोना और कोरियन पॉप बैंड बीटीएस (BTS) के भी शामिल होने की खबर है.

11 जून से शुरू होगा फुटबॉल का महाकुंभ

शकीरा का फुटबॉल वर्ल्ड कप से पुराना और बेहद सफल नाता रहा है. इससे पहले 2010 में आया उनका गाना 'वाका वाका' (Waka Waka) आज भी इतिहास का सबसे लोकप्रिय फुटबॉल एंथम माना जाता है. 'दाई दाई' के साथ उन्होंने एक बार फिर उसी जादू को दोहराने की कोशिश की है. गौरतलब है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 11 जून को मैक्सिको सिटी के एस्टाडियो एज़्टेका में होगी और इसका समापन 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में फाइनल मुकाबले के साथ होगा.