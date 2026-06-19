FIFA World Cup 2026 Schedule Today: 20 जून को खेले जाएंगे 5 बड़े मुकाबले, जानें भारतीय समयानुसार मैचों का पूरा शेड्यूल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

FIFA World Cup 2026 Schedule Today: फीफा विश्व कप 2026 रोमांचक मुकाबलों के साथ आगे बढ़ रहा है. टूर्नामेंट में हर दिन नए उलटफेर और शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. शुक्रवार को कनाडा ने ग्रुप-B मुकाबले में कतर को 6-0 से करारी शिकस्त देकर अपनी ताकत दिखाई, जबकि मेक्सिको ने ग्रुप-A में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर महत्वपूर्ण जीत दर्ज की. अब शनिवार, 20 जून को भारतीय समयानुसार पांच अहम ग्रुप स्टेज मुकाबले खेले जाएंगे. इन मैचों में कई दिग्गज टीमें मैदान पर उतरेंगी और नॉकआउट दौर की उम्मीदों को मजबूत करने की कोशिश करेंगी. Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? चट्टोग्राम स्टेडियम में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टी20 मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

FIFA World Cup 2026: 20 जून का पूरा शेड्यूल (IST)

मैच समय (IST) वेन्यू ग्रुप चरण अमेरिका बनाम ऑस्ट्रेलिया रात 12:30 बजे सिएटल स्टेडियम, सिएटल ग्रुप D ग्रुप स्टेज स्कॉटलैंड बनाम मोरक्को सुबह 3:30 बजे जिलेट स्टेडियम, फॉक्सबोरो ग्रुप C ग्रुप स्टेज ब्राजील बनाम हैती सुबह 6:00 बजे लिंकन फाइनेंशियल फील्ड, फिलाडेल्फिया ग्रुप C ग्रुप स्टेज तुर्की बनाम पराग्वे सुबह 8:30 बजे लेवीज़ स्टेडियम, सांता क्लारा ग्रुप D ग्रुप स्टेज नीदरलैंड बनाम स्वीडन रात 10:30 बजे एनआरजी स्टेडियम, ह्यूस्टन ग्रुप F ग्रुप स्टेज

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कड़ी टक्कर

सह-मेजबान अमेरिका घरेलू दर्शकों के समर्थन का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, जब उसका सामना ग्रुप D में ऑस्ट्रेलिया से होगा. वहीं ग्रुप C में स्कॉटलैंड और मोरक्को आमने-सामने होंगे.

ब्राजील की नजर शानदार जीत पर

फुटबॉल की दिग्गज टीम ब्राजील का मुकाबला हैती से होगा. ब्राजील इस मैच में दमदार प्रदर्शन कर ग्रुप में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा. दूसरी ओर, हैती उलटफेर करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

नीदरलैंड और स्वीडन के बीच होगा हाई-वोल्टेज मुकाबला

दिन का आखिरी मैच ग्रुप F में नीदरलैंड और स्वीडन के बीच खेला जाएगा. दोनों यूरोपीय टीमें जीत हासिल कर अगले दौर की राह आसान बनाना चाहेंगी. विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण में हर अंक बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में 20 जून को खेले जाने वाले ये मुकाबले टीमों की क्वालीफिकेशन संभावनाओं पर बड़ा असर डाल सकते हैं. फुटबॉल प्रशंसकों को एक बार फिर रोमांच से भरपूर दिन देखने को मिल सकता है.