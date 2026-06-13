Canada vs Bosnia and Herzegovina, FIFA World Cup 2026 Live Score Update: कनाडा और बोस्निया-हर्जेगोविना के बीच खेला जा रहा हैं हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

कनाडा बनाम बोस्निया और हर्जेगोविना (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Canada National Football Team vs Bosnia and Herzegovina National Football Team, FIFA World Cup 2026 Live Score Update: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा और बोस्निया-हर्जेगोविना (Canada vs Bosnia and Herzegovina) की टीमें अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला आज यानी 13 जून को टोरंटो स्टेडियम (Toronto Stadium), टोरंटो में खेला जा रहा हैं. भारतीय समयानुसार मैच रात 12:30 बजे से खेला जा रहा हैं. कनाडा को मेजबान होने के नाते सीधे टूर्नामेंट में जगह मिली है, जबकि बोस्निया-हर्जेगोविना 12 साल बाद फीफा विश्व कप में वापसी कर रही है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है. यह भी पढ़ें: South Korea vs Czechia Live Streaming: आज फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया और चेकिया के बीच होगी टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे देखें मुकाबला

कनाडा फीफा विश्व कप में तीसरी बार हिस्सा ले रहा है. इससे पहले टीम 1986 और 2022 में विश्व कप खेल चुकी है. टीम के पास अल्फोंसो डेविस, जोनाथन डेविड और साइल लारिन जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं. दूसरी ओर बोस्निया-हर्जेगोविना की टीम अनुभवी स्ट्राइकर एडिन जेको, एरमेडिन डेमिरोविच और सीड कोलासिनाच जैसे खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी है. दोनों टीमों की नजर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने पर होगी.

कनाडा राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम बोस्निया-हर्जेगोविना राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Canada National Football Team vs Bosnia and Herzegovina National Football Team Match Scorecard)

कनाडा और बोस्निया-हर्जेगोविना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला आज यानी 13 जून को टोरंटो स्टेडियम, टोरंटो में भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से खेला जा रहा हैं. भारत में कनाडा और बोस्निया-हर्जेगोविना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले का सीधा प्रसारण Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD चैनलों पर देखा जा सकता है. इसके अलावा भारत में कनाडा और बोस्निया-हर्जेगोविना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग ZEE5 ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए दर्शकों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

नोट: कनाडा राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम बोस्निया-हर्जेगोविना राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के इस मुकाबले की लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.