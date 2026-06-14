Brazil vs Morocco, FIFA World Cup 2026 Live Score Update: ब्राजील और मोरक्को के बीच खेला जा रहा हैं हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Brazil National Football Team vs Morocco National Football Team, FIFA World Cup 2026 Live Score Update: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ब्राजील और मोरक्को (Brazil vs Morocco) की टीमें अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला आज यानी 14 जून को मेटलाइफ स्टेडियम (MetLife Stadium), न्यू जर्सी में खेला जा रहा हैं. भारतीय समयानुसार मैच सुबह 3:30 बजे से खेला जा रहा हैं. ब्राजील की टीम नए मुख्य कोच कार्लो एंसेलोटी की अगुवाई में खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, जबकि मोरक्को हाल के वर्षों में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर विश्व फुटबॉल की मजबूत टीमों में शामिल हो चुका है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त, शुभमन गिल ने खेली कप्तानी पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

ब्राजील फीफा विश्व कप इतिहास की सबसे सफल टीम है और उसके पास विनीसियस जूनियर, नेमार जूनियर, राफिन्हा और कैसेमिरो जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं. दूसरी ओर मोरक्को की टीम अचरफ हकीमी, सोफियान अमराबात, ब्राहिम डियाज और यासीन बूनू जैसे खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरी है. दोनों टीमों की नजर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने पर होगी.

ब्राजील राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम मोरक्को राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Brazil National Football Team vs Morocco National Football Team Match Scorecard)

ब्राजील और मोरक्को के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला आज यानी 14 जून को मेटलाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी में भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे से खेला जा रहा हैं. भारत में ब्राजील और मोरक्को के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले का सीधा प्रसारण Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD चैनलों पर देखा जा सकता है. इसके अलावा भारत में ब्राजील और मोरक्को के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग ZEE5 ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए दर्शकों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

नोट: ब्राजील राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम मोरक्को राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के इस मुकाबले की लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.