Australia vs Turkey, FIFA World Cup 2026 Live Score Update: ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच खेला जा रहा हैं हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

फीफा वर्ल्ड कप 2026 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Football Team vs Turkey National Football Team, FIFA World Cup 2026 Live Score Update: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया और तुर्की (Australia vs Turkey) की टीमें अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला आज यानी 14 जून को बीसी प्लेस स्टेडियम (BC Place Stadium), वैंकूवर में खेला जा रहा हैं. भारतीय समयानुसार मैच सुबह 9:30 बजे से खेला जा रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया लगातार छठी बार फीफा विश्व कप में हिस्सा ले रहा है, जबकि तुर्की 2002 के बाद पहली बार विश्व कप में वापसी कर रहा है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त, शुभमन गिल ने खेली कप्तानी पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

ऑस्ट्रेलिया ने 2022 विश्व कप में नॉकआउट चरण तक का सफर तय किया था और टीम एक बार फिर शानदार प्रदर्शन दोहराने के इरादे से मैदान में उतरी है. टीम के पास मैथ्यू रयान, जैक्सन इरविन, मैथ्यू लेकी और नेस्टोरी इरानकुंडा जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं. दूसरी ओर तुर्की की टीम हालिया समय में शानदार फॉर्म में रही है. हाकान चाल्हानओग्लू, अर्दा गुलर, केनान यिलदिज और मेरिह डेमिराल जैसे स्टार खिलाड़ियों के दम पर तुर्की की टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. दोनों टीमों की नजर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने पर होगी.

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम तुर्की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia National Football Team vs Turkey National Football Team Match Scorecard)

ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला आज यानी 14 जून को बीसी प्लेस स्टेडियम, वैंकूवर में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जा रहा हैं. भारत में ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले का सीधा प्रसारण Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD चैनलों पर देखा जा सकता है. इसके अलावा भारत में ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग ZEE5 ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए दर्शकों को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय फुटबॉल टीम बनाम तुर्की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के इस मुकाबले की लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.