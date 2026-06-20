ENG vs NZ 2nd Test 2026: जो रूट ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले सचिन तेंदुलकर के बाद बने दूसरे बल्लेबाज

जो रूट (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, 2nd Test 2026: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान जो रूट (Joe Root) ने टेस्ट क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है. जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने यह कारनामा न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दौरान किया. इस उपलब्धि के साथ जो रूट ने भारतीय महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की विशेष सूची में जगह बना ली है. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, 3rd ODI Match Scorecard: चेन्नई में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त, 3-0 से सीरीज किया अपने नाम; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

35 वर्षीय जो रूट इस ऐतिहासिक मैच में 14,000 टेस्ट रन पूरे करने से सिर्फ 48 रन दूर थे. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने यह मुकाम हासिल किया और क्रिकेट इतिहास के सबसे महान बल्लेबाजों में अपनी जगह और मजबूत कर ली.

सचिन तेंदुलकर के बाद जो रूट दूसरे स्थान पर

You look up, and Joe Root's on 14,000 Test runs. pic.twitter.com/6VRBYDNLRB — England Cricket (@englandcricket) June 20, 2026

जो रूट ने पूरे किए 14,000 टेस्ट रन

जो रूट ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर टेस्ट क्रिकेट में 14,000 रन का आंकड़ा पार किया. वह ऐसा करने वाले दुनिया के केवल दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अभी भी भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है, जिन्होंने अपने करियर में 15,921 रन बनाए थे.

जो रूट ने साल 2012 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और तब से लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. उनकी निरंतरता और फिटनेस ने उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि तक पहुंचाया है.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

स्थान बल्लेबाज देश टेस्ट रन करियर 1 सचिन तेंदुलकर भारत 15,921 1989-2013 2 जो रूट इंग्लैंड 14,000+ 2012-वर्तमान 3 रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया 13,378 1995-2012 4 जैक्स कैलिस दक्षिण अफ्रीका 13,289 1995-2013 5 राहुल द्रविड़ भारत 13,288 1996-2012

रिकी पोंटिंग समेत कई दिग्गजों को छोड़ा पीछे

जो रूट पिछले कुछ वर्षों में शानदार फॉर्म में रहे हैं. उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान रिकी पोंटिंग के 41 टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी भी की थी. इसके अलावा वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में राहुल द्रविड़, जैक्स कैलिस और रिकी पोंटिंग जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ चुके हैं.

क्या टूट सकता है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड?

क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जो रूट अगले कुछ वर्षों तक अपनी फिटनेस और मौजूदा फॉर्म बरकरार रखते हैं, तो वह सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रनों के विश्व रिकॉर्ड को भी चुनौती दे सकते हैं. फिलहाल उनकी नजरें टेस्ट क्रिकेट में नए कीर्तिमान स्थापित करने पर होंगी.

नोट: इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट मैच का स्कोरकार्ड और सभी अपडेट्स आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.