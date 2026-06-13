West Indies Women vs New Zealand Women, T20 World Cup 2026 4th Match Winner Prediction: महिला टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में क्या वेस्टइंडीज महिला टीम करेगी उलटफेर या न्यूजीलैंड महिला मारेगी बाजी? मैच से पहले जानें कौनसी टीम है फेवरेट

वेस्ट इंडीज़ महिला बनाम न्यूज़ीलैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs New Zealand Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 4th Match Winner Prediction: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का चौथा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथेम्प्टन (Southampton) के द रोज बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के इस बड़े मुकाबले में दो पूर्व चैंपियन टीमों की टक्कर देखने को मिलेगी. मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड महिला टीम अपने खिताब बचाने के अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी. वहीं 2016 की चैंपियन वेस्टइंडीज महिला टीम टूर्नामेंट में शानदार आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तानी अमेलिया केर (Amelia Kerr) कर रही हैं. जबकि, वेस्टइंडीज महिला टीम की अगुवाई हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: AUS-W vs SA-W, ICC T20 World Cup 2026 3rd Match Preview: आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच महामुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

न्यूजीलैंड महिला टीम पिछले महिला टी20 विश्व कप की विजेता है और हालिया समय में शानदार प्रदर्शन करती रही है. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज महिला टीम के पास भी कई अनुभवी और मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकते हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

वेस्टइंडीज महिला और न्यूजीलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का चौथा मुकाबला साउथेम्प्टन में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम होगा क्योंकि जीत के साथ टूर्नामेंट में लय हासिल करना उनका लक्ष्य रहेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

वेस्टइंडीज महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला हेड टू हेड (WI-W vs NZ-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. न्यूजीलैंड ने 16 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि वेस्टइंडीज महिला टीम को 5 मैचों में सफलता मिली है. दो मुकाबले टाई रहे हैं, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है.

वेस्टइंडीज महिला टीम की बल्लेबाजी में हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन, स्टेफनी टेलर और चिनेल हेनरी पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में अफी फ्लेचर, कियाना जोसेफ और अश्मिनी मुनीसर टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगी. दूसरी ओर न्यूजीलैंड महिला टीम की उम्मीदें अमेलिया केर, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया प्लिमर और मैडी ग्रीन पर टिकी होंगी. गेंदबाजी में जेस केर, लिया ताहुहू और ब्री इलिंग अहम भूमिका निभा सकती हैं.

द रोज बाउल की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिल सकता है. बल्लेबाजों को शुरुआत में सावधानी बरतनी होगी, लेकिन एक बार सेट होने के बाद बड़े शॉट खेलना आसान हो सकता है. ऐसे में संतुलित प्रदर्शन करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है.

वेस्टइंडीज महिला टीम के लिए हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन और स्टेफनी टेलर पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं न्यूजीलैंड महिला टीम के लिए अमेलिया केर, सोफी डिवाइन और जेस केर अहम भूमिका निभा सकती हैं. हेले मैथ्यूज और अमेलिया केर के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं डिएंड्रा डॉटिन और लिया ताहुहू की भिड़ंत भी मैच का रुख तय कर सकती है.

ये टीम मार सकती है बाजी (WI-W vs NZ-W Match Winner Prediction)

न्यूजीलैंड महिला टीम मौजूदा चैंपियन है और हालिया फॉर्म में भी शानदार नजर आ रही है. हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी न्यूजीलैंड का दबदबा रहा है. अमेलिया केर, सोफी डिवाइन और जेस केर जैसी खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को काफी मजबूत बनाती है. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज महिला टीम के पास हेले मैथ्यूज और डिएंड्रा डॉटिन जैसी अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो अकेले दम पर मैच जिता सकती हैं. हालांकि मौजूदा फॉर्म, टीम संतुलन और हालिया रिकॉर्ड को देखते हुए न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

न्यूजीलैंड महिला की जीत की संभावना: 65%

वेस्टइंडीज महिला की जीत की संभावना: 35%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI-W vs NZ-W Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज महिला: हेले मैथ्यूज (कप्तान), डिएंड्रा डॉटिन, कियाना जोसेफ, स्टेफनी टेलर, जहजारा क्लैक्सटन, चिनेल हेनरी, जैनिलिया ग्लासगो, शॉनिशा हेक्टर, मैंडी मंगरू (विकेटकीपर), अश्मिनी मुनीसर और अफी फ्लेचर.

न्यूजीलैंड महिला: इसाबेला गेज (विकेटकीपर), जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर (कप्तान), सोफी डिवाइन, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इजी शार्प, जेस केर, ब्री इलिंग, लिया ताहुहू और नेंसी पटेल.

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.