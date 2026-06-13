WI-W vs NZ-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 4th Match Preview: आज साउथेम्प्टन में खेला जाएगा वेस्टइंडीज महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला के बीच महामुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

वेस्ट इंडीज़ महिला बनाम न्यूज़ीलैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs New Zealand Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 4th Match Preview Details: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का चौथा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथेम्प्टन (Southampton) के द रोज बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के इस अहम मुकाबले में दो पूर्व चैंपियन टीमों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिल सकती है. न्यूजीलैंड महिला टीम मौजूदा चैंपियन के रूप में टूर्नामेंट में उतरी है और अपने खिताब का सफल बचाव करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं वेस्टइंडीज महिला टीम 2016 की चैंपियन रही है और कप्तान हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) की अगुवाई में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. यह भी पढ़ें: AUS-W vs SA-W, ICC T20 World Cup 2026 3rd Match Emirates Old Trafford Pitch Report: एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में बरसेंगे रन या गिरेगा विकेटों का तूफान? महिला टी20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

न्यूजीलैंड महिला टीम हाल के वर्षों में शानदार फॉर्म में रही है और पिछले महिला टी20 विश्व कप की विजेता भी है. दूसरी ओर वेस्टइंडीज महिला टीम के पास कई अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी बड़े मुकाबले का रुख बदल सकते हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है.

वेस्टइंडीज महिला और न्यूजीलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का चौथा मुकाबला साउथेम्प्टन में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जीत के साथ टूर्नामेंट में लय हासिल करना उनका लक्ष्य रहेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

वेस्टइंडीज महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला हेड टू हेड (WI-W vs NZ-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. न्यूजीलैंड ने 16 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि वेस्टइंडीज महिला टीम को 5 मैचों में सफलता मिली है. दो मुकाबले टाई रहे हैं, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है.

वेस्टइंडीज महिला टीम की बल्लेबाजी में हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन, स्टेफनी टेलर और चिनेल हेनरी पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में अफी फ्लेचर, कियाना जोसेफ और अश्मिनी मुनीसर टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगी. दूसरी ओर न्यूजीलैंड महिला टीम की उम्मीदें अमेलिया केर, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया प्लिमर और मैडी ग्रीन पर टिकी होंगी. गेंदबाजी में जेस केर, लिया ताहुहू और ब्री इलिंग अहम भूमिका निभा सकती हैं.

द रोज बाउल की पिच रिपोर्ट (The Rose Bowl Pitch Report)

वेस्टइंडीज महिला और न्यूजीलैंड महिला के बीच यह मुकाबला द रोज बाउल में खेला जाएगा. यहां की पिच पर अच्छी उछाल देखने को मिलती है और शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग भी मिल सकती है. हिट-द-डेक गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिलने की संभावना है. बल्लेबाजों को शुरुआत में थोड़ा समय बिताने के बाद बड़े शॉट खेलने की जरूरत होगी. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

वेस्टइंडीज महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (WI-W vs NZ-W Key Players To Watch Out): वेस्टइंडीज महिला टीम के लिए हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन और स्टेफनी टेलर पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं न्यूजीलैंड महिला टीम के लिए अमेलिया केर, सोफी डिवाइन और जेस केर अहम भूमिका निभा सकती हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): हेले मैथ्यूज और लिया ताहुहू के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं अमेलिया केर और अफी फ्लेचर के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा सोफी डिवाइन और डिएंड्रा डॉटिन की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

वेस्टइंडीज महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला के बीच मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (WI-W vs NZ-W Match Date And Venue)

वेस्टइंडीज महिला और न्यूजीलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का चौथा मुकाबला आज यानी 13 जून को द रोज बाउल, साउथेम्प्टन में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले यानी रात 10:30 बजे होगा.

भारत में वेस्टइंडीज महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (WI-W vs NZ-W Match Live TV Channel Telecast In India)

वेस्टइंडीज महिला और न्यूजीलैंड महिला के बीच यह मुकाबला द रोज बाउल में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में वेस्टइंडीज महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch WI-W vs NZ-W Match Live Streaming In India)

वेस्टइंडीज महिला और न्यूजीलैंड महिला के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI-W vs NZ-W Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज महिला: हेले मैथ्यूज (कप्तान), डिएंड्रा डॉटिन, कियाना जोसेफ, स्टेफनी टेलर, जहजारा क्लैक्सटन, चिनेल हेनरी, जैनिलिया ग्लासगो, शॉनिशा हेक्टर, मैंडी मंगरू (विकेटकीपर), अश्मिनी मुनीसर और अफी फ्लेचर.

न्यूजीलैंड महिला: इसाबेला गेज (विकेटकीपर), जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर (कप्तान), सोफी डिवाइन, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इजी शार्प, जेस केर, ब्री इलिंग, लिया ताहुहू और नेंसी पटेल.

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.