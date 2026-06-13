WI-W vs NZ-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 4th Match Live Streaming In India: आज महिला टी20 वर्ल्ड कप में आमने-सामने होंगी वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मुकाबले का लुफ्त

वेस्ट इंडीज़ महिला बनाम न्यूज़ीलैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs New Zealand Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 4th Match Live Streaming And Telecast Details: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का चौथा मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साउथेम्प्टन (Southampton) के द रोज बाउल (The Rose Bowl) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के इस मुकाबले में दोनों टीमें अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी. न्यूजीलैंड महिला टीम मौजूदा चैंपियन के रूप में टूर्नामेंट में उतरी है और लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं वेस्टइंडीज महिला टीम 2016 की चैंपियन रही है और कप्तान हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) की अगुवाई में दमदार शुरुआत करना चाहेगी. यह भी पढ़ें: Vaibhav Sooryavanshi's Brother Aashirwad Scores Century: वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद ने ठोका शतक, इंडिया ए स्टार बल्लेबाज ने ऐसे दी प्रतिक्रिया

न्यूजीलैंड महिला टीम पिछले संस्करण की चैंपियन है और हाल के वर्षों में शानदार टी20 क्रिकेट खेलती रही है. अमेलिया केर (Amelia Kerr), सोफी डिवाइन (Sophie Devine), सूजी बेट्स (Suzie Bates) और लिया ताहुहू (Lea Tahuhu) जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को मजबूत बनाती है. दूसरी ओर वेस्टइंडीज महिला टीम के पास हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन (Deandra Dottin), स्टेफनी टेलर (Stafanie Taylor) और चिनेल हेनरी (Chinelle Henry) जैसी मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकती हैं.

वेस्टइंडीज महिला और न्यूजीलैंड महिला टीम के बीच अब तक 24 महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड ने 16 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि वेस्टइंडीज को 5 मैचों में सफलता मिली है. दो मुकाबले टाई रहे हैं, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. ऐसे में आंकड़ों के आधार पर न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है. हालांकि विश्व कप जैसे बड़े मंच पर वेस्टइंडीज भी उलटफेर करने की क्षमता रखती है. आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

वेस्टइंडीज महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला हेड टू हेड (WI-W vs NZ-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान न्यूजीलैंड महिला टीम ने 16 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि वेस्टइंडीज महिला टीम को 5 मैचों में सफलता मिली है. दो मुकाबले टाई रहे हैं और एक मैच बेनतीजा रहा है.

वेस्टइंडीज महिला टीम की उम्मीदें हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन, स्टेफनी टेलर और चिनेल हेनरी पर टिकी होंगी. वहीं गेंदबाजी में अफी फ्लेचर और कियाना जोसेफ अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर न्यूजीलैंड महिला टीम की जिम्मेदारी अमेलिया केर, सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स और मैडी ग्रीन के कंधों पर होगी.

वेस्टइंडीज महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (WI-W vs NZ-W Match Date And Venue)

वेस्टइंडीज महिला और न्यूजीलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का चौथा मुकाबला आज यानी 13 जून को साउथेम्प्टन के द रोज बाउल में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले यानी रात 10:30 बजे होगा.

भारत में वेस्टइंडीज महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (WI-W vs NZ-W Match Live TV Channel Telecast In India)

वेस्टइंडीज महिला और न्यूजीलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का चौथा मुकाबला द रोज बाउल में खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में वेस्टइंडीज महिला बनाम न्यूजीलैंड महिला मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch WI-W vs NZ-W Match Live Streaming In India)

वेस्टइंडीज महिला और न्यूजीलैंड महिला के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का चौथा मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI-W vs NZ-W Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज महिला: हेले मैथ्यूज (कप्तान), डिएंड्रा डॉटिन, कियाना जोसेफ, स्टेफनी टेलर, जहजारा क्लैक्सटन, चिनेल हेनरी, जैनिलिया ग्लासगो, शॉनिशा हेक्टर, मैंडी मंगरू (विकेटकीपर), अश्मिनी मुनीसर और अफी फ्लेचर.

न्यूजीलैंड महिला: इसाबेला गेज (विकेटकीपर), जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर (कप्तान), सोफी डिवाइन, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इजी शार्प, जेस केर, ब्री इलिंग, लिया ताहुहू और नेंसी पटेल.

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.