West Indies vs Sri Lanka, 3rd ODI Match Key Players To Watch Out: कल वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 3rd ODI Match Key Players To Watch Out: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल यानी 9 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जमैका (Jamaica) के किंग्स्टन स्थित सबीना पार्क (Sabina Park) में भारतीय समयानुसार रात 1:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरा वनडे मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. वहीं, पहले वनडे में श्रीलंका ने 41 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. ऐसे में मेजबान वेस्टइंडीज की नजरें वापसी पर होंगी, जबकि श्रीलंका सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इस सीरीज में श्रीलंका की अगुवाई कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) कर रहे है. वहीं वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के हाथों में होगी. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, Only Test Match Day 3 Scorecard: डेब्यू टेस्ट में छाए मानव सुथार, 6 विकेट लेकर अफगानिस्तान को किया ढेर, बनाए बड़े रिकॉर्ड

पहले वनडे में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 303 रन बनाए थे. पथुम निसांका ने 79 रन और कुसल मेंडिस ने 72 रन की शानदार पारी खेली थी. वहीं चरिथ असलंका और जनिथ लियानागे ने भी अहम योगदान दिया था. जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 262 रन पर सिमट गई और मुकाबला 41 रन से हार गई.

वेस्टइंडीज के लिए कप्तान शाई होप ने 56 रन बनाए थे, जबकि जस्टिन ग्रीव्स ने 45 रन की तेज पारी खेली थी. हालांकि मध्यक्रम और निचले क्रम के बल्लेबाज टीम को जीत नहीं दिला सके. गेंदबाजी में दुष्मंथा चमीरा ने 4 विकेट लेकर मैच का रुख श्रीलंका की ओर मोड़ दिया था.

श्रीलंका की टीम इस समय शानदार लय में नजर आ रही है. बल्लेबाजी में पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, चरिथ असलंका और जनिथ लियानागे लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं गेंदबाजी में दुष्मंथा चमीरा, महीश तीक्षणा और वानिंदु हसरंगा विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं.

दूसरी तरफ वेस्टइंडीज को सीरीज में बने रहने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. कप्तान शाई होप, कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड और रोस्टन चेज पर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी होगी. वहीं मैथ्यू फोर्ड, अल्जारी जोसेफ और जेडन सील्स से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

सबीना पार्क की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां सेट होने के बाद बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं. हालांकि तेज गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ मदद मिल सकती है. ऐसे में एक बार फिर हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका हेड टू हेड (WI vs SL Head To Head)

वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच अब तक 70 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. श्रीलंका की टीम ने 34 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं वेस्टइंडीज ने 32 मुकाबले अपने नाम किए हैं. चार मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है.

श्रीलंका की टीम हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज 2-1 से हारकर आ रही है. ऐसे में टीम वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. बल्लेबाजी में कुसल मेंडिस, पथुम निसांका, चरिथ असलंका और कमिंदु मेंडिस से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा और दुष्मंथा चमीरा अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम अपनी पिछली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से हारकर आ रही है. हालांकि घरेलू परिस्थितियों में शाई होप, शिमरॉन हेटमायर और शेरफेन रदरफोर्ड जैसे बल्लेबाज टीम को मजबूती प्रदान करते हैं. गेंदबाजी में अल्जारी जोसेफ और शमार जोसेफ पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (WI vs SL Key Players To Watch)

श्रीलंका के लिए कुसल मेंडिस सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं. नई जिम्मेदारी के साथ वह टीम को बड़ी शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगे. वहीं पथुम निसांका और चरिथ असलंका बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा और महीश तीक्षणा पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप घरेलू परिस्थितियों में टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं. बल्लेबाजी में शिमरॉन हेटमायर और शेरफेन रदरफोर्ड भी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. वहीं गेंदबाजी में अल्जारी जोसेफ और शमार जोसेफ श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.

श्रीलंका की टीम अपने अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर मजबूत नजर आ रही है. बल्लेबाजी में कुसल मेंडिस, पथुम निसांका और कमिंदु मेंडिस से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा और दुष्मंथा चमीरा टीम की ताकत होंगे.

दूसरी तरफ वेस्टइंडीज की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की कोशिश करेगी. शाई होप और शिमरॉन हेटमायर बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि अल्जारी जोसेफ और शमार जोसेफ गेंदबाजी विभाग में अहम भूमिका निभाएंगे.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SL 3rd ODI Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: जस्टिन ग्रीव्स, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ और जेडन सील्स.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कमिंदु मेंडिस, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), पवन रत्नायके, चरिथ असलंका, जनिथ लियानागे, वानिंदु हसरंगा, मिलान रत्नायके, महीश तीक्षणा, दुष्मंथा चमीरा और असिथा फर्नांडो.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.