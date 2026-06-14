West Indies vs Sri Lanka, 2nd T20I Live Score Update: दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच रोमांचक जंग जारी, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 2nd T20I Live Scorecard Update: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जमैका (Jamaica) के सबीना पार्क, किंग्स्टन (Sabina Park, Kingston) में खेला जा रहा हैं. टी20 सीरीज के इस अहम मुकाबले पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हुई हैं. पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज में बढ़त हासिल की थी. ऐसे में मेजबान टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वहीं श्रीलंका की टीम वापसी करते हुए सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी शाई होप (Shai Hope) कर रहे हैं, जबकि श्रीलंका टीम की कमान कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Live Score Update: धर्मशाला में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जा रहा हैं पहला वनडे मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले पर क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हुई हैं. पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था. दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी में संघर्ष करती नजर आई थी. ऐसे में दूसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (West Indies National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 19 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें श्रीलंका ने 10 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज को 9 मुकाबलों में जीत मिली है. ऐसे में हेड टू हेड आंकड़ों के अनुसार दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी करीबी रहा है.

वेस्टइंडीज टीम में शाई होप, ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर और शेरफेन रदरफोर्ड जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में जेसन होल्डर, अकील होसेन और शमार जोसेफ अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ श्रीलंका टीम में कुसल मेंडिस, कमिंदु मेंडिस और वानिंदु हसरंगा जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में महीश तीक्षणा और दुश्मंथा चमीरा टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

सबीना पार्क की पिच इस मुकाबले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. यहां की सतह पर अच्छी उछाल और कैरी देखने को मिलती है. हालांकि दूसरे मुकाबले के लिए पिच थोड़ी धीमी रह सकती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी अतिरिक्त उछाल मिल सकता है. ऐसे में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.