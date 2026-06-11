West Indies vs Sri Lanka, 1st T20I Match Sabina Park Pitch Report: सबीना पार्क में बल्लेबाजों का चलेगा बल्ला या गेंदबाज मचाएंगे कहर? मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

एसीए स्टेडियम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, 1st T20I Match Sabina Park Pitch Report: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 12 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला जमैका (Jamaica) के किंग्स्टन स्थित सबीना पार्क (Sabina Park) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:00 बजे से खेला जाएगा. श्रीलंका के लिए यह सीरीज नई शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि चरिथ असलंका को कप्तानी से हटाने के बाद कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) को टीम की कमान सौंपी गई है. वहीं वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) चोट से उबरकर टीम में लौटे हैं. दूसरी तरफ मेजबान वेस्टइंडीज की कप्तानी शाई होप (Shai Hope) करेंगे. टीम में शिम्रोन हेटमायर (Shimron Hetmyer) की वापसी हुई है. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: IND vs AFG ODI Series 2026: अफगानिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल के निशाने पर कई बड़े रिकॉर्ड, वनडे में रच सकते हैं इतिहास

श्रीलंका क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ हाल ही में खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-0 से अपने नाम की थी. बारिश के कारण सीरीज के दूसरे और तीसरे वनडे मुकाबले पूरे नहीं हो सके थे. अब दोनों टीमें 12 जून से शुरू होने वाली 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में आमने-सामने होंगी. इस सीरीज के लिए दोनों टीमों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका का पलड़ा वेस्टइंडीज पर भारी रहा है. दोनों टीमें अब तक 18 टी20 मुकाबलों में आमने-सामने आई हैं. इनमें श्रीलंका ने 10 मैच जीते हैं, जबकि वेस्टइंडीज को 8 मुकाबलों में जीत मिली है. वेस्टइंडीज की धरती पर भी श्रीलंका का प्रदर्शन संतुलित रहा है. यहां दोनों टीमों के बीच खेले गए 4 मुकाबलों में श्रीलंका ने 2 मैच जीते हैं, जबकि 2 मुकाबले वेस्टइंडीज के नाम रहे हैं.

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला सबीना पार्क, किंग्स्टन में खेला जाएगा. मेजबान टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी, जबकि श्रीलंका की टीम वनडे सीरीज जीतने के बाद अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखना चाहेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका हेड टू हेड (WI vs SL Head To Head)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच अब तक 18 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि वेस्टइंडीज की टीम को 8 मैचों में सफलता मिली है.

श्रीलंका की टीम में पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कामिंडु मेंडिस और वानिंदु हसरंगा जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में महेश तीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा और दिलशान मदुशंका टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के लिए शिम्रोन हेटमायर, ब्रैंडन किंग, रोवमैन पॉवेल और शेरफेन रदरफोर्ड बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे.

सबीना पार्क की पिच रिपोर्ट (Sabina Park Pitch Report)

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला सबीना पार्क में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच संतुलित मानी जाती है, जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद प्रदान करती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिल सकती है, जिससे बल्लेबाजों को सावधानी से खेलना होगा. हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, विकेट धीमा होने की संभावना है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल सकती है. दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहेगा, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

जमैका का मौसम (Kingston Weather Update)

वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मुकाबला आज किंग्स्टन के सबीना पार्क में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है. तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि नमी का स्तर लगभग 57 प्रतिशत रह सकता है. फिलहाल बारिश की संभावना ज्यादा नहीं है और फैंस को पूरे मुकाबले का आनंद मिलने की उम्मीद है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs SL 1st T20I Match Playing Prediction)

वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, शाई होप (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, जेसन होल्डर, अकील होसेन, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ और रोमारियो शेफर्ड.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेलालेज, महेश तीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, दिलशान मदुशंका और नुवान तुषारा.

नोट: वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.