West Indies vs Nepal, 1st T20I Match Scorecard: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नेपाल ने रचा इतिहास, हाईवोल्टेज मुकाबले में वेस्टइंडीज को 19 रनों से दी करारी शिकस्त; यहां देखें NEP बनाम WI मैच का स्कोरकार्ड

नेपाल बनाम वेस्टइंडीज (Photo credit: X/@CricketNep)

Nepal National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Scorecard Update: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला आज यानी 27 सितंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में नेपाल की टीम ने को 19 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही नेपाल की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में नेपाल की टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. जबकि, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में नेपाल की अगुवाई रोहित पौडेल (Rohit Paudel) कर रहें हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान अकील होसेन (Akeal Hosein) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Team India Stats At Dubai Stadium: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया का प्रदर्शन, यहां देखें ‘मेन इन ब्लू’ के आकंड़ें

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Nepal National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

🇳🇵A new chapter written in Nepal’s cricketing story! 📣 Rhinos 🇳🇵 defeats West Indies by 19 runs our first-ever triumph against a full member nation! pic.twitter.com/v7RgBIo58j — CAN (@CricketNep) September 27, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान अकील होसेन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी नेपाल की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 12 रन के स्कोर पर टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद और ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 70 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 148 रन बनाए. नेपाल की तरफ से कप्तान रोहित पौडेल ने सबसे ज्यादा 38 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान रोहित पौडेल ने 35 गेंदों पर तीन चौका और एक छक्का लगाए. रोहित पौडेल के अलावा कुशल मल्ला ने 30 रन बनाए.

दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम को कप्तान अकील होसेन ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. वेस्टइंडीज की ओर से जेसन होल्डर ने सबसे ज्यादा चार विकेट अपने नाम किए. जेसन होल्डर के अलावा नवीन बिदाइसी ने तीन विकेट चटकाए. वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 149 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम का आगाज भी निराशाजनक रहा और महज पांच रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में नौ विकेट खोकर महज 129 रन ही बना सकीं. वेस्टइंडीज की तरफ से नवीन बिदाइसी ने सबसे ज्यादा 22 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस पारी के दौरान नवीन बिदाइसी ने 25 गेंदों पर एक चौका और एक छक्का लगाया. नवीन बिदाइसी के अलावा फैबियन एलन ने नाबाद 19 रन बटोरे.

वहीं, नेपाल की टीम को काइल मेयर्स के रूप में पहली बड़ी कामयाबी मिली. काइल मेयर्स पांच रन बनाकर रनआउट हो गए. नेपाल की ओर से कुशल भुरटेल ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. कुशल भुरटेल के अलावा दीपेंद्र सिंह ऐरी, नंदन यादव, ललित राजबंशी, रोहित पौडेल और करण केसी ने एक-एक विकेट चटकाए. दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला सोमवार यानी 29 सितंबर को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

नेपाल की बल्लेबाजी: 148/8, 20 ओवर (कुशल भुर्टेल 6 रन, आसिफ शेख 3 रन, रोहित पौडेल 38 रन, कुशल मल्ला 30 रन, गुलसन झा 22 रन, दीपेंद्र सिंह ऐरी 13 रन, संदीप जोरा 9 रन, सोमपाल कामी नाबाद 6 रन, करण केसी 0 रन और नंदन यादव नाबाद 7 रन.)

वेस्टइंडीज की गेंदबाजी: (अकील होसेन 1 विकेट, जेसन होल्डर 4 विकेट और नवीन बिदाइसी 3 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी: 129/9, 20 ओवर (काइल मेयर्स 5 रन, अमीर जांगू 19 रन, एकीम ऑगस्टे 15 रन, ज्वेल एंड्रयू 5 रन, कीसी कार्टी 16 रन, नवीन बिडाइसी 22 रन, जेसन होल्डर 5 रन, फैबियन एलन 19 रन, अकील होसेन 18 रन और ओबेड मैककॉय नाबाद 0 रन.)

नेपाल की गेंदबाजी: (दीपेंद्र सिंह ऐरी 1 विकेट, नंदन यादव 1 विकेट, ललित राजबंशी 1 विकेट, रोहित पौडेल 1 विकेट, कुशल भुरटेल 2 विकेट और करण केसी 1 विकेट).

नोट: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.