VIDEO: गुटखा मैन आ गए हैं...! बिहार के Rajgir International Cricket Stadium में पान मसाला खाकर थूका, उद्घाटन के तुरंत बाद का वीडियो वायरल; लोगों के Civic Sense पर उठे सवाल

Rajgir Cricket Stadium Gutkha Video: बिहार (Bihar News) के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि स्टेडियम की एक दीवार पर गुटखा थूकने का निशान दिखाई दे रहा है. वायरल क्लिप में एक व्यक्ति दीवार पर लगे लाल धब्बे की ओर इशारा करते हुए दावा कर रहा है कि किसी ने गुटखा खाकर थूका था और यह स्टेडियम के उद्घाटन के तुरंत बाद हुआ था. गुटखा थूकने की यह वीडियो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है और नागरिकों के सिविक सेंस (Civic Sense) पर सवाल उठा रही है.

हालांकि, स्टेडियम प्रबंधन (Stadium Management) ने स्पष्ट किया है कि वीडियो और दावे पूरी तरह से सत्यापित नहीं हैं. राज्य के नए क्रिकेट स्थल में स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है.

राजगीर स्थित नए क्रिकेट स्टेडियम में गुटखा थूकने से लगा दाग?

 

'उद्घाटन के तुरंत बाद स्टेडियम में गुटखा थूका गया'

CM नीतीश कुमार ने हाल ही में किया था उद्घाटन

गौरतलब है कि राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Rajgir International Cricket Stadium) का हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था. उन्होंने कहा था कि यह बिहार के एक आधुनिक खेल स्थल (Modern Sports Venues) के रूप में पहचाना जाएगा. बन गया है.