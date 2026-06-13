Vaibhav Sooryavanshi's Brother Aashirwad Scores Century: वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद ने ठोका शतक, इंडिया ए स्टार बल्लेबाज ने ऐसे दी प्रतिक्रिया

वैभव सूर्यवंशी और उनके भाई आशीर्वाद

Vaibhav Sooryavanshi's Brother Aashirwad Scores Century: भारतीय क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के बाद अब उनके छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी (Aashirwad Sooryavanshi) भी सुर्खियों में आ गए हैं. महज 10 साल के आशीर्वाद ने 12 जून 2026 को बिहार के समस्तीपुर में खेले गए एक स्थानीय अभ्यास मैच में शानदार शतक जड़कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. क्रिकेट अकादमी ताजपुर की ओर से खेलते हुए आशीर्वाद ने सिर्फ 87 गेंदों में 103 रनों की तूफानी पारी खेली. उनकी इस पारी में 20 चौके और एक छक्का शामिल रहा. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan, 1st ODI Match Toss Delayed Due To Rain: धर्मशाला में बारिश के चलते टॉस में देरी, यहां देखें मैच का लेटेस्ट अपडेट

आशीर्वाद सूर्यवंशी की इस शानदार पारी की बदौलत क्रिकेट अकादमी ताजपुर ने 29.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 234 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. टीम के लिए शिवम राज ने भी 52 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया. आशीर्वाद ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए.

श्रीलंका में इंडिया ए (India A) टीम के साथ ट्राई-नेशन सीरीज खेल रहे वैभव सूर्यवंशी ने अपने छोटे भाई की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की. वैभव ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर मैच का स्कोरकार्ड साझा करते हुए आशीर्वाद को बधाई दी और अपनी खुशी व्यक्त की. बड़े भाई की यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

वैभव सूर्यवंशी की प्रतिक्रिया

बता दें कि 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बन चुके हैं. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव ने आईपीएल 2026 में 16 मैचों में 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की थी. इसके अलावा उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर और सुपर स्ट्राइकर जैसे पुरस्कार भी मिले थे. वैभव 15 साल और 71 दिन की उम्र में भारत के लिए चयनित होने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों में भी शामिल हैं.

अब आशीर्वाद सूर्यवंशी के इस शतक के बाद क्रिकेट प्रेमियों की नजरें उन पर भी टिक गई हैं. एक तरफ वैभव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ आशीर्वाद जूनियर स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं. ऐसे में सूर्यवंशी परिवार भारतीय क्रिकेट में एक नई विरासत की शुरुआत करता हुआ नजर आ रहा है.