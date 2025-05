UAE vs Bangladesh, Head To Head Record: बांग्लादेश और यूएई के बीच कल खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां देखें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड

संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 2nd T20I Match 2025 Head To Head: संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला कल यानी 19 मई को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला कल शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) भारतीय समयानुसार रात साढ़े आठ बजे से खेला जाएगा. पहले मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने संयुक्त अरब अमीरात को 27 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. इस सीजन में यूएई की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान लिटन दास (Litton Das) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: UAE vs Bangladesh, 2nd T20I Match 2025 Key Players To Watch Out: बांग्लादेश और यूएई के बीच कल होगा रोमांचक मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश के बल्लेबाज लिटन दास और यूएई के विकेटटेकर गेंदबाज सिमरनजीत सिंह के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, राहुल चोपड़ा बनाम मुस्तफिजुर रहमान की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है.

पहले टी20 मुकाबले का हाल

पहले रोमांचक मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 191 रन बनाए. संयुक्त अरब अमीरात की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 192 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी संयुक्त अरब अमीरात की पूरी टीम 20 ओवर में महज 164 रन बनाकर सिमट गई.

यूएई ने पिछले तीन सालों में न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान की मेजबानी की है, जबकि बांग्लादेश का टी20 सीरीज दौरा तीन सालों में यूएई का उनका दूसरा बाइलेटरल दौरा है. बांग्लादेश के खिलाफ दो टी20 मैचों की सीरीज खेलकर यूएई की टीम टी20 एशिया कप के लिए अपनी तैयारी करना चाहेगी. दोनों टीमें आखिरी बार सितंबर 2022 में दुबई (Dubai) में आमने-सामने हुई थीं, जब बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप किया था, दोनों मुकाबलों में जीत हासिल की थी और सीरीज 2-0 से अपने नाम की थी.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (UAE vs BAN Head To Head Record)

संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश के बीच अबतक कुल चार टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश की टीम ने चारों मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, संयुक्त अरब अमीरात की टीम को बांग्लादेश के खिलाफ अभी जीत का स्वाद चखना बाकी हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

संयुक्त अरब अमीरात: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), आसिफ खान, अलीशान शराफू, ध्रुव पाराशर, राहुल चोपड़ा, संचित शर्मा, सिमरनजीत सिंह, मुहम्मद जवादुल्लाह, अयान खान, सफयान शरीफ.

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान), सौम्या सरकार, नजमुल हुसैन शान्तो, तौहीद हृदोय, जेकर अली (विकेटकीपर), शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नाहिद राणा, मुस्तफिजुर रहमान.

नोट: संयुक्त अरब अमीरात बनाम बांग्लादेश के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.