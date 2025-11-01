BCCI Sepecial Reward For India Women Team: आईसीसी महिला विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला टीम होगी मालामाल! बीसीसीआई देगी 125 करोड़ की इनामी राशि; रिपोर्ट्स

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Women's World Cup) 2025 का फाइनल मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर शानदार जीत दर्ज की. यह पहली बार है जब 2017 के बाद भारत महिला टीम विश्व कप के फाइनल में पहुंची है. इससे पहले भारत ने 2005 और 2017 में फाइनल खेला था. लीग चरण में एक समय टीम बाहर होने की कगार पर थी, जब उसे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप फाइनल में बाधा डालेगी बारिश? जानिए नवी मुंबई में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत ने भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया और फिर जेमिमा रोड्रिग्स के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया. अब हरमनप्रीत कौर की अगुआई में भारत का लक्ष्य होगा कि इस बार लंबे इंतजार के बाद विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की जाए.

इसी बीच, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए 125 करोड़ रुपये के इनाम की योजना बनाई है, यदि वे आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीतती हैं. यह वही राशि है जो भारतीय पुरुष टीम को आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद दी गई थी. पीटीआई से बातचीत में बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया, “बीसीसीआई पुरुष और महिला दोनों टीमों को समान सम्मान देने की नीति पर कायम है. इसलिए यदि हमारी लड़कियां विश्व कप जीतती हैं तो उन्हें मिलने वाला इनाम पुरुष टीम से कम नहीं होगा.” हालांकि, उन्होंने यह भी कहा, “यह उचित नहीं होगा कि ट्रॉफी जीतने से पहले ही आधिकारिक घोषणा कर दी जाए.”

गौरतलब है कि पिछली बार जब भारत ने 2017 में महिला विश्व कप का फाइनल खेला था, तब मिताली राज की कप्तानी में खिलाड़ियों को 50 लाख रुपये प्रति खिलाड़ी का इनाम दिया गया था. वहीं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने पहले ही महिला विश्व कप 2025 के लिए कुल 39.8 करोड़ रुपये की इनामी राशि की घोषणा की है. खिताब जीतने वाली टीम को 39.8 करोड़ रुपये, जबकि उपविजेता टीम को 20 करोड़ रुपये मिलेंगे. तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों (ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड) को 10 करोड़ रुपये-10 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी. वहीं शीर्ष चार के बाहर की टीमें भी खाली हाथ नहीं जाएंगी; उन्हें भी टूर्नामेंट में भागीदारी के लिए विशेष इनाम राशि दी जाएगी.